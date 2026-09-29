Servicio de mudanzas y guardamuebles en Mudanzas BCN Internacional, soluciones para cada traslado - Mudanzas BCN Internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.-

Cambiar de casa, trasladar una oficina o llevar mobiliario a otra ciudad rara vez consiste únicamente en cargar un vehículo y llegar al destino. Hay fechas que no encajan, reformas todavía sin terminar, espacios que deben quedar libres antes de tiempo y pertenencias que necesitan esperar en un lugar seguro. Precisamente ahí el almacenamiento pasa a formar parte de la propia logística de la mudanza.

Para cubrir ese intervalo, Mudanzas BCN Internacional incorpora Guardamuebles BCN a sus servicios de traslado, con espacios acondicionados donde conservar muebles y enseres durante el tiempo necesario. La compañía completa esta operativa con mudanzas en Barcelona, nacionales e internacionales, además de servicios para empresas que abarcan desde el embalaje y desmontaje hasta el transporte y posterior montaje.

Cuando los muebles llegan antes que el nuevo espacio

Un desfase entre fechas no tiene por qué alterar toda la planificación de una mudanza. Para esos periodos de espera, Mudanzas BCN Internacional dispone de 1.000 m de superficie acondicionada para almacenar mobiliario y otros enseres de forma organizada.

El funcionamiento marca una diferencia clara respecto a un trastero convencional. En el guardamuebles, el acceso permanece restringido al personal de la empresa y los bienes almacenados quedan registrados mediante un inventario. Cuando se necesita acceder a las instalaciones, debe comunicarse con al menos 24 horas de antelación y presentar la correspondiente identificación mediante DNI o NIE.

La protección continúa durante el almacenamiento. Las instalaciones cuentan con cámaras de videovigilancia las 24 horas, alarmas y un sistema de seguridad frente a intrusiones. A ello se suma una póliza con cobertura de hasta 50.000 euros ante robo, incendio e inundación de la nave.

“Hay mudanzas en las que guardar el mobiliario durante unos días o varios meses es lo que permite que todo lo demás encaje; disponer de ese espacio aporta margen para organizar cada fase sin precipitar el traslado”, explican desde Mudanzas BCN Internacional.

Esa flexibilidad también alcanza al tiempo de almacenamiento. El servicio de Guardamuebles BCN admite contrataciones por días, semanas o meses, mientras que el importe se calcula principalmente según los metros cúbicos ocupados y el periodo durante el que deban permanecer almacenadas las pertenencias.

Una mudanza que empieza mucho antes de poner el vehículo en marcha

El traslado comienza con decisiones que apenas se ven cuando finalmente llega el día de la mudanza. Calcular el volumen, preparar el embalaje, desmontar muebles o gestionar permisos de aparcamiento forman parte del trabajo previo que Mudanzas BCN Internacional incorpora a sus servicios en Barcelona.

En las mudanzas de empresas, esa planificación adquiere especial relevancia. La compañía trabaja con pymes, oficinas, laboratorios, instituciones y naves industriales, adaptando horarios y días para reducir las interrupciones de la actividad. El servicio puede abarcar el embalaje etiquetado de archivos y documentación, la protección de equipos informáticos y piezas frágiles, así como el desmontaje y posterior montaje del mobiliario.

La operativa también alcanza traslados nacionales por España y mudanzas internacionales hacia los cinco continentes, mediante transporte terrestre, marítimo o aéreo y modalidades exclusivas o de grupaje.

Mudanzas BCN Internacional articula así almacenamiento y traslado como partes de una misma planificación. Cuando las fechas, las distancias o el volumen complican el cambio, disponer de soluciones para cada etapa permite mantener muebles y enseres protegidos hasta que puedan ocupar su nuevo destino.

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