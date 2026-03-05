Sevilla se convierte en epicentro del emprendimiento con el Congreso Internacional de Startups

Foto edición anterior Congreso Internacional de Startups - ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE STARTUPS

El 17 de Marzo Sevilla acogerá en la antesala del Congreso Internacional de Startups la entrega del Ranking Top100 Líderes Innovadores

El 18 de Marzo el Auditorio Box Cartuja de la capital hispalense acogerá la apertura pública del Congreso

Más de 1000 líderes del ecosistema innovador, inversor, startup y emprendedor global se darán cita en la ciudad Hispalense . 40 países representados y con la presencia de los ecosistemas startups de EEUU, África, India, China, Latinoamérica y Europa presentes

La Asociación Internacional de Startups se ha convertido en el mayor referente internacional de alcance del ecosistema con más de 17.000 miembros conectados de 52 países.

El Congreso Internacional de Startups cuenta con ediciones en América Latina ( Medellín - Colombia) , África ( Congreso Internacional de Startups Europafricano cuya siguiente edición tendrá lugar durante el mes de Mayo de 2026 ) y apertura en este momento su ampliación internacional hacía Arabia y Asia.

La ciudad de Sevilla acogerá los próximos 18 y 19 de marzo de 2026 la III edición europea del Congreso Internacional de Startups, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del ecosistema emprendedor e innovador a nivel mundial. El evento, organizado por la Asociación Internacional de Startups, reunirá a más de 1.000 líderes del ecosistema startup internacional, junto con inversores, corporaciones, universidades, instituciones públicas y entidades estratégicas procedentes de más de 40 países. Además, contará con la participación de más de 100 ponentes internacionales que ofrecerán conferencias, paneles, debates y actividades de alto impacto centradas en inversión, tecnología, sostenibilidad, inteligencia artificial, internacionalización y nuevas oportunidades de crecimiento global. El Congreso Internacional de Startups se desarrolla anualmente en diferentes lugares del mundo al efecto de conectar todos los ecosistemas de emprendimiento, innovación e inversión.

Durante dos intensas jornadas, Sevilla se transformará en un auténtico hub internacional de innovación, atrayendo talento, capital e ideas disruptivas que reforzarán su posicionamiento como una de las capitales europeas del emprendimiento. El Congreso Internacional de Startups tiene como objetivo promover la conexión, colaboración y escalabilidad de proyectos innovadores, generando espacios de networking estratégico, rondas de negocio internacionales, sesiones de pitch ante fondos de inversión, encuentros one-to-one, foros sectoriales especializados y paneles de debate sobre los grandes desafíos del ecosistema emprendedor global. La cita ofrecerá a startups, scaleups, inversores y corporaciones un entorno único para establecer alianzas, identificar oportunidades de expansión y conectar con actores clave del ecosistema tecnológico y empresarial a escala mundial. Esta edición cuenta entre otras instituciones con el respaldo como partners principales de la Universidad Autónoma de Chile , la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía,Andalucía Emprende, Prodetur Diputacion Provincial de Sevilla, así como con la presencia activa de otras instituciones públicas y privadas. Cabe señalar, la colaboración de Startups.st, CTX Tech Experience Hub – Evento que tendrá lugar los días 19 al 21 de Marzo y aliado estratégico del Congreso Internacional de Startups-, Talent Hub y Jaguars Startups en un congreso de alto impacto que reunirá a destacados referentes mundiales del emprendimiento, la inversión, el ecosistema startup y la innovacion. Con una propuesta clara de fortalecimiento de una alianza estratégica que impulsa la internacionalización del congreso y amplía su impacto en los principales hubs de emprendimiento de Europa, América Latina, Estados Unidos, África, Oriente Medio y Asia.

El evento contará con una representación de primer nivel del ecosistema internacional. Entre otras destacan las figuras de Lindomar Goes, Presidente de la Asociación de Startups de Brasil, Ángela Restrepo Holter, Top 25 Women in Angel Investing in Europe y premiada como la mejor inversora noruega , fundadora de Win Ventures, Laura Suarez Galeano, Presidenta de Jaguars Startups y CEO de Talent Hub, Jazmín Gaztule Hill, Presidenta de la Asociación Paraguaya de Venture Capital y responsable del fondo Ithink . Patricio Ignacio Ovalle, responsable de Hubs & Labs del Banco Interamericano de Desarrollo, Cristina Dolan, miembro del Forbes Technology Council y exdirectiva de IBM, Oracle, Disney y Hearst, Chair del MIT Enterprise Forum y expresidenta del MIT Club of New York que estará presente el día 19 de Marzo en el evento CTX Experience Tech Hub dentro de la integración que el Congreso Internacional de Startups realizará en su segundo día en el mismo a quien acompañara también Erastus Mongare, presidente de Startup África, José Ramón Holguín, Presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y América o Francisco Abedabroo, vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Oracle para Latinoamérica. Pero junto a estos el día 18 de Marzo el Congreso Internacional de Startups contará con la presencia de líderes Mario Cerón, Managing Partner & CEO de Zereon Associates; Pamela Jromoy, CEO de Jramoy Business and Investment Consultancy y Advisory Board Member en 33N Ventures en Israel; Ed Frank, CEO de Axis Innovation en Israel; Ciro Iacomino, CEO de European Ventures; Tom Horsey, CEO y fundador de Eoniq Fund e inversor serial en Reino Unido; Jazmín Gaztule Gill, presidenta de la Asociación Paraguaya de Venture Capital; Josep Novell, inversor y referente en redes internacionales de business angels; Gianfranco Licomati, business angel en Italia; Iván Jiménez, presidente de GreenHolders y destacado inversor internacional desde República Dominicana; Sergio Borasino, partner de GenTech Fund y Wolver Ventures en Perú; Anmol Goel, representante del ecosistema inversor indio desde Gacsym Ventures; Ayushi Dixit, referente del ecosistema startup de India; Uri Melamed, inversor en M Capital en Colombia; Andrés Echecopar, fundador de AEA Capital Advisors y GP en Castiventures; Carlos Contreras, cofundador de 15K Angels y Metaventures; Ignacio Alonso, representante de PinamaCapital23 y de la Asociación Española de Business Angels; Javier Conde, de Hossegor Invest; Joaquín González del Pino, CEO de GFS Consulting e inversor en Rampa Aceleradora; Rafael Selma, inversor y empresario tecnológico internacional, socio de Hiberus; Quino Fernández, CEO y cofundador de Aticco Lab y director de BCN Finance Hub; Adrián Escabias, managing partner en Aticco Lab con más de 60 inversiones en startups; Ismael Teijon, cofundador de Cupido Capital y Demium Startups; Lola Bordas, presidenta de Fundadoras y referente en Startup Europe Awards; María Parga, presidenta de honor de ALASTRIA y referente en transformación digital; Rodolfo Games, presidente de la Red Internacional de Parques Industriales, Logísticos e Innovadores de Argentina; Fabia Silva, representante del MIT Spain e inversora brasileña; Juan Manuel Revuelta, director general de Finnova y fundador de Startup Europe Awards; así como destacados perfiles institucionales como Javier González, Director General de Emprendimiento de la Junta de Andalucía o Francis Stanley Castro Melo, Director de Inteligencia de Datos del Ministerio de la Presidencia de República Dominicana entre los más de 100 speakers confirmados.

