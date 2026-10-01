SILO abre oficina en Bilbao

De izq. a derecha: Gorka Iturbe, Ángel Sánchez y Diego Moñux (socios) e Iñaki Larreina - SILO COMPANY

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 1 de octubre de 2026.

La firma de consultoría consolida su apuesta por Euskadi, donde ha desarrollado más de 120 proyectos para más de 40 clientes, y refuerza desde Bilbao su capacidad para dar respuesta a la creciente actividad de la zona Norte.

Bilbao, 1 de octubre de 2026. Science & Innovation Link Office (SILO) da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento con la apertura de una oficina física en Bilbao, desde la que reforzará su actividad en Euskadi como empresa consultora especializada en innovación, políticas públicas y colaboración público-privada.

La apertura consolida una relación de largo recorrido con Euskadi, uno de los territorios estratégicos para la compañía desde sus inicios. A lo largo de estos años, SILO ha trabajado con más de 40 clientes y desarrollado más de 120 proyectos en el País Vasco, colaborando con administraciones públicas, sanitarias, empresas, organizaciones empresariales, centros tecnológicos y otros agentes del ecosistema vasco de innovación.

La implantación en Bilbao se apoya además en un equipo local liderado por Iñaki Larreina, Director de Euskadi y Zona Norte de SILO, y Gorka Iturbe, Gerente Senior de SILO, que regresa a su ciudad natal, lo que reforzará la combinación entre conocimiento del territorio y las capacidades especializadas de la firma.

Como señala Antonio López, CEO de SILO: “Euskadi ha sido siempre un mercado estratégico para SILO. La apertura de la oficina supone un paso natural después de muchos años trabajando con el ecosistema vasco y refleja nuestra voluntad de estar más cerca de nuestros clientes, seguir creciendo desde aquí y contribuir de forma todavía más decidida a los grandes retos de competitividad, innovación y transformación del territorio”.

La nueva implantación nace además con vocación de crecimiento, tanto en actividad como en equipo, y permitirá reforzar la presencia de SILO en ámbitos en los que la compañía cuenta con una amplia experiencia, desde el diseño y despliegue de estrategias y políticas públicas hasta el impulso de nuevos instrumentos de innovación y colaboración público-privada.

Desde Bilbao, SILO quiere también estrechar su relación con el resto de la Zona Norte, aprovechando la proximidad y las conexiones existentes con Navarra, La Rioja, Cantabria y otros territorios en los que la firma desarrolla actualmente diferentes proyectos.

Con esta apertura, SILO reafirma su compromiso a largo plazo con Euskadi y su voluntad de participar activamente en un ecosistema caracterizado por su fortaleza industrial, su capacidad tecnológica e innovadora y la colaboración entre empresas, administraciones y agentes de conocimiento.

Sobre SILO

SILO es una firma especializada en innovación y colaboración público-privada cuyo propósito es transformar organizaciones generando impacto social y económico. Con actividad en toda España y proyectos en Europa y Latinoamérica, la compañía es una referencia en ciencias de la vida, innovación pública, financiación competitiva y emprendimiento tecnológico.

Para más información: comunicacion@silocompany.com