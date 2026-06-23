SILO acelera su crecimiento en Galicia y consolida una plataforma líder en innovación y políticas pública

Los socios de SILO, con Pilar Luaces, tercera por la izquierda. - SILO

(Información remitida por la empresa firmante)

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2026.

SILO integra a la consultora gallega Rent a Brain y refuerza desde Galicia una plataforma de referencia en innovación, gestión de fondos europeos y colaboración público-privada con más de 100 profesionales y presencia en todo el territorio nacional.

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2026. SILO y Rent a Brain han anunciado hoy la integración de ambas compañías en una operación que refuerza el posicionamiento de Galicia como uno de los principales polos de conocimiento en innovación pública, planificación estratégica y colaboración público-privada del país.

La incorporación de Rent a Brain a SILO supone la unión de dos organizaciones que comparten una misma visión: transformar las organizaciones desde el conocimiento, la innovación y la colaboración, generando impacto económico y social. Y que apuestan tanto por mejorar las políticas de innovación ?foco tradicional de los programas de I+D+i?, como por innovar en las políticas, para lograr que las inversiones en sanidad, educación, cohesión social, empleo o seguridad tengan un mayor impacto.

La operación permitirá combinar la sólida experiencia de Rent a Brain en planificación estratégica, evaluación de políticas públicas, gestión de fondos europeos y asesoramiento normativo con las capacidades de SILO en deep tech, ayudas públicas, inteligencia artificial, transformación empresarial y aceleración de startups, sumadas a una especialización sectorial que posiciona a SILO como líder en España en el sector de las ciencias de la vida.

Con esta integración, SILO supera los 100 profesionales y consolida una de las plataformas independientes más especializadas de España en innovación y colaboración público-privada, reforzando especialmente su presencia en Galicia, una comunidad en la que desarrolla actividad de forma continuada desde hace más de una década y donde ha participado en más de 120 proyectos.

La operación se produce en un momento clave, en el que las tecnologías estratégicas ?como la biotecnología, las tecnologías cuánticas, la inteligencia artificial y las tecnologías limpias, prioritarias para Galicia? se están convirtiendo en un elemento clave de competitividad y soberanía, con un impacto determinante en el empleo y el desarrollo de los territorios. Y en el que la financiación europea prioriza la innovación disruptiva, el emprendimiento deep tech y las tecnologías de doble uso, tanto de interés civil como para la defensa.

La nueva organización contará con una capacidad diferencial para acompañar a administraciones públicas, centros de I+D+i y empresas en este nuevo panorama: desde el diseño de estrategias y políticas públicas hasta la captación y gestión de financiación, la puesta en marcha de proyectos complejos y la evaluación de resultados.

Para Antonio López, CEO de SILO:

"Esta operación representa mucho más que una integración empresarial. Es la unión de dos equipos que comparten valores, una forma de entender la consultoría y una profunda vinculación con Galicia. Juntos reforzamos nuestro ADN gallego y la capacidad para impulsar proyectos transformadores en ámbitos deep tech, acompañando a nuestros clientes en retos cada vez más complejos".

Por su parte, Pilar Luaces, socia fundadora de Rent a Brain y nueva socia de SILO, destaca:

"La incorporación a SILO nos permite dar un salto de escala manteniendo aquello que siempre nos ha definido: la cercanía al cliente, la excelencia técnica y el compromiso con los resultados. Compartimos una visión común y la convicción de que Galicia puede seguir siendo un referente en innovación y modernización de las políticas públicas."

La operación también supone una apuesta decidida por Galicia como territorio estratégico para el crecimiento futuro de SILO. La compañía continuará reforzando su presencia en la comunidad autónoma y ampliando su colaboración con las principales instituciones, universidades, centros tecnológicos, empresas y organismos públicos del territorio.

Sobre SILO

SILO es una firma especializada en innovación y colaboración público-privada cuyo propósito es transformar organizaciones generando impacto social y económico. Con actividad en toda España y proyectos en Europa y Latinoamérica, la compañía es una referencia en ciencias de la vida, innovación pública, financiación competitiva y emprendimiento tecnológico.

Sobre Rent a Brain

Rent a Brain es una consultora gallega especializada en estrategia, operaciones y asistencia técnica para el sector público. Fundada por Pilar Luaces, cuenta con una amplia trayectoria en planificación estratégica, evaluación de programas públicos, gestión de fondos europeos y asesoramiento normativo, habiendo trabajado para numerosas administraciones y entidades públicas de Galicia.

Para más información: comunicacion@silocompany.com