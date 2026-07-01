La Sirena da el salto a Aragón y abre su primera tienda en Monzón

Sala de ventas - La Sirena

(Información remitida por la empresa firmante)

La Sirena abre su primera tienda en Monzón (Plaza María Moliner, 1), marcando un hito en su expansión nacional. La apertura supone la incorporación de más de 270 tiendas a nivel nacional y la entrada en una nueva comunidad autónoma estratégica para la compañía. El establecimiento ofrece una sala de venta de 195 m2 con más de 750 productos congelados

Aragón, 1 de julio.- La Sirena inaugura su primera tienda en Aragón, situada en Plaza María Moliner, 1 Jul. (Monzón) - , en lo que supone un hito estratégico para la compañía y un importante paso en su plan de expansión nacional. La apertura marca la entrada oficial de la empresa en una nueva comunidad autónoma, un movimiento clave dentro de su trayectoria de crecimiento.



Este desembarco en Aragón representa una apuesta firme y decidida por el territorio, con la voluntad de consolidar presencia a medio y largo plazo y acercar su modelo de alimentación congelada a nuevos hogares. La elección de Monzón como punto de partida simboliza el inicio de una nueva etapa para la compañía en la región.



La nueva tienda cuenta con una sala de venta de 195 m2 con más de 750 referencias de productos congelados que incluye pescado y marisco, carnes, verduras, frutas, platos preparados, pizzas, aperitivos, postres y helados, entre otros. Una propuesta pensada para responder a las necesidades actuales de los consumidores, combinando variedad, calidad y soluciones prácticas para el día a día.



El formato de tienda está orientado a facilitar la experiencia de compra, ofreciendo productos conservados en su punto óptimo para mantener sus propiedades, sabor y textura. Esto permite al consumidor clientes planificar mejor su alimentación y disponer de opciones versátiles en cualquier momento.



Además, el producto congelado contribuye a un consumo más eficiente en el hogar, ya que permite utilizar solo la cantidad necesaria y conservar el resto durante más tiempo, ayudando a reducir el desperdicio alimentario y el control de gasto en la cesta de la compra.



Con esta apertura, La Sirena no solo amplía su presencia geográfica, sino que inicia oficialmente su andadura en Aragón, un mercado estratégico en el que la compañía prevé seguir desarrollando su crecimiento en los próximos años.



La tienda de Monzón ya está abierta al público y contará con promociones especiales de bienvenida durante sus primeros días de actividad.



Sobre La Sirena

La Sirena es la cadena española líder en tiendas especializadas en alimentación congelada, con más de 270 establecimientos y una plantilla de más de 1.200 personas. Cuenta con más de 700 referencias de alimentos congelados, desde ingredientes básicos hasta platos preparados, con un enfoque constante en innovación, calidad y proximidad al cliente.







Contacto

Nombre contacto: La Sirena

Descripción contacto: Comunicación

Teléfono de contacto: 937454300

