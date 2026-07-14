Siwa.clinic reúne a empresas de Euskadi para abordar el absentismo desde la prevención del dolor de espalda

Asistentes a la primera edición de Siwa Day - Siwa.clinc

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 14 de julio

La clínica bilbaína celebra la primera edición de Siwa Day, una jornada dirigida a empresas para reflexionar sobre el impacto del dolor de espalda en el ámbito laboral y mostrar un modelo sanitario basado en la prevención, el diagnóstico avanzado y el trabajo multidisciplinar

El dolor de espalda y las patologías musculoesqueléticas se han convertido en una de las principales causas de baja laboral en España. Ante esta realidad, Siwa.clinic ha celebrado la primera edición de Siwa Day, un encuentro que nace con el objetivo de acercar a empresas y profesionales una nueva forma de entender la salud laboral: actuar antes de que aparezca la lesión.



Bajo el lema 'La Industria Fuerte', la jornada reunió a representantes del tejido empresarial vasco para analizar cómo la prevención, la evaluación funcional y la coordinación entre especialidades pueden contribuir a reducir el absentismo y mejorar la salud de los equipos.



Durante el encuentro, los asistentes conocieron el modelo de trabajo de Siwa.clinic, un espacio clínico especializado en espalda y articulaciones que integra neurocirugía, traumatología, fisioterapia y otras especialidades en un mismo centro para ofrecer un abordaje coordinado del dolor.



A través de diferentes intervenciones, el equipo explicó la importancia de detectar de forma temprana los riesgos musculoesqueléticos y de ofrecer respuestas individualizadas basadas en un diagnóstico preciso y en la colaboración entre profesionales.



Además de las ponencias, los asistentes pudieron conocer de primera mano las instalaciones de la clínica, su laboratorio biomecánico y la tecnología utilizada para evaluar el movimiento y diseñar planes terapéuticos personalizados.



Con esta primera edición, Siwa.clinic inaugura un ciclo de encuentros que continuará a lo largo del año con nuevas temáticas dirigidas tanto a empresas como a otros colectivos, con el objetivo de generar conocimiento y fomentar una cultura de prevención en torno a la salud musculoesquelética.



Para la clínica, el dolor de espalda no debe abordarse únicamente cuando aparece la baja laboral, sino desde una estrategia preventiva que permita mejorar la calidad de vida de las personas y reducir el impacto que estas patologías tienen en las organizaciones.

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