Skymantics Europe se une a BDVA para superar barreras de escasez de datos en la adopción de IA en Europa

Skymantics Europe se une a BDVA - Skymantics Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía proporciona conjuntos de datos sintéticos de población totalmente conformes con el RGPD para desbloquear iniciativas de inteligencia artificial paralizadas por la falta de datos en Europa

Zaragoza, 17 de junio de 2026.- Skymantics Europe, desarrolladora del software de inteligencia artificial DataGenesis™, ha anunciado hoy su incorporación a la Big Data Value Association (BDVA). Esta adhesión representa un paso clave en la misión de Skymantics Europe de ayudar a superar una de las principales barreras para la adopción de la IA en Europa: la escasez de datos, es decir, la disponibilidad de grandes volúmenes de datos de alta calidad que cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley Europea de Inteligencia Artificial.



A medida que gobiernos y empresas europeas aceleran la adopción de la IA para entornos complejos de apoyo a la toma de decisiones, se enfrentan a una recurrente "paradoja del cumplimiento normativo": la necesidad de disponer de datos de alta fidelidad para impulsar la innovación frente a la obligación legal de proteger la privacidad de los ciudadanos. Skymantics Europe resuelve esta tensión mediante DataGenesis™, su motor de software propietario capaz de generar gemelos digitales conductuales matemáticamente indistinguibles de los conjuntos de datos reales, pero sin incluir ningún registro del mundo real.



"¿Cuántas iniciativas europeas de gemelos digitales están paralizadas simplemente por la falta de datos fiables para probar y entrenar modelos y aplicaciones de IA antes de llevarlos a producción?", preguntó Antonio Correas, consejero delegado de Skymantics Europe. "Debemos cumplir con la legislación europea y proteger la privacidad de los ciudadanos, pero no podemos quedarnos atrás en la adopción de la inteligencia artificial porque los datos reales estén aislados o sean inaccesibles por cuestiones legales. Disponemos de los medios para crear datos sintéticos precisos que permitan superar los problemas de escasez de datos y deberíamos utilizarlos para acelerar la adopción de la IA en Europa".



A través de su colaboración dentro del ecosistema de la BDVA, Skymantics Europe pretende introducir sus datos poblacionales funcionalmente isomórficos en entornos públicos de alto riesgo. Actualmente, la compañía está centrando sus esfuerzos en ampliar sus capacidades de simulación para administraciones tributarias europeas con el fin de optimizar sus procesos de prueba, al tiempo que expande sus marcos de gemelos digitales para ciudades inteligentes, sistemas de seguridad civil y defensa, ámbitos en los que los datos operativos reales suelen estar altamente compartimentados o restringidos.



Para demostrar la escalabilidad real de este enfoque, DataGenesis™ ya se ha utilizado con éxito para crear diversas poblaciones artificiales. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, una réplica sintética de los 47 millones de habitantes de España o una población de 13 millones de contribuyentes estadounidenses utilizada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) para pruebas de software desde 2023. Estas poblaciones altamente detalladas son "sintéticas desde su origen", no contienen datos reales, envejecen y evolucionan con el tiempo y permiten introducir eventos poco frecuentes para realizar pruebas de estrés.



Con el fin de garantizar que estas implementaciones cumplan con los exigentes requisitos de organismos públicos y grandes contratistas internacionales, Skymantics Europe opera bajo un marco estructurado basado en los niveles de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés). Este enfoque orientado a la calidad permite reducir riesgos de forma sistemática y llevar nuevas capacidades de software desde las fases iniciales de validación hasta su despliegue operativo en el sector público.



Con su incorporación a la BDVA, Skymantics Europe está preparada para colaborar con innovadores del sector público, administraciones tributarias y responsables de infraestructuras con el objetivo de resolver el problema de la escasez de datos.



Acerca de Skymantics Europe

Skymantics Europe es la desarrolladora del software de inteligencia artificial DataGenesis™, capaz de generar grandes poblaciones sintéticas y gemelos digitales matemáticamente precisos. La ventaja de estos conjuntos de datos poblacionales "privados desde su origen y funcionalmente isomórficos" es que reproducen fielmente poblaciones reales, evolucionan y se comportan de forma realista con el paso del tiempo, pero no contienen ningún dato personal identificable (PII), lo que los hace compatibles de forma inmediata con el RGPD y con la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Uno de los principales obstáculos para la adopción de la IA en Europa es precisamente la escasez de datos: la disponibilidad de grandes volúmenes de información de calidad para entrenar y probar modelos y aplicaciones. DataGenesis™ tiene como objetivo contribuir a resolver este problema.



Acerca de la Big Data Value Association (BDVA)

La BDVA es una organización internacional sin ánimo de lucro impulsada por la industria y con sede en Bruselas. Cuenta con más de 250 miembros en toda Europa, entre los que se incluyen grandes empresas, pymes, startups, centros de investigación y organizaciones usuarias. Su actividad se centra en la innovación en datos e inteligencia artificial.



La BDVA actúa como punto de encuentro entre la tecnología y las políticas públicas, así como entre la investigación, la innovación y la creación de valor para la industria y la sociedad. La asociación aborda los desafíos desde una perspectiva multidisciplinar, combinando aspectos tecnológicos, legales, empresariales y sociales. Además, promueve la innovación a través de la experimentación, la colaboración y el aprendizaje conjunto, impulsando ámbitos como las tecnologías y servicios de big data, las plataformas y espacios de datos, la inteligencia artificial industrial, la creación de valor basada en datos, la estandarización y el desarrollo de competencias profesionales.

Contacto

Nombre contacto: Heidi Vilppola

Descripción contacto: Responsable de Comunicaciones, Skymantics Europe

Teléfono de contacto: +34 717 77 23 31



