El 'Slow Travel' de winetourismspain ofrece una alternativa real al tren para conectar Madrid y Barcelona

La Hechicera en Rioja. Una parada en el viaje entre Madrid y Barcelona de winetourismspain - HELENA FIRTH

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia especializada rediseña los trayectos entre las dos principales capitales españolas transformando un viaje de tránsito en una experiencia cultural de alta gama.

La propuesta de “wine & food tours” incluye rutas flexibles cortas o de larga duración para descubrir denominaciones de origen como Ribera del Duero, Rioja o el Penedès, además de destinos gastronómicos.

Madrid, 9 de junio de 2026.

La forma de viajar está experimentando un cambio de paradigma, especialmente entre el turista internacional de alto poder adquisitivo. Frente a la inmediatez impersonal del avión o las dos horas y media de trayecto cerrado en el tren de alta velocidad (AVE), la tendencia del Slow Travel (viaje sin prisas) tiene como objetivo convertir el propio trayecto en una experiencia memorable.

En respuesta a esta demanda, winetourismspain.com, posicionada firmemente en el sector tras años de liderazgo en el diseño y comercialización de wine tours en España y Portugal, ha diseñado un concepto muy atractivo para enlazar Madrid y Barcelona. La propuesta permite a los viajeros conectar ambas metrópolis a través de un itinerario privado que recorre el corazón vitivinícola del país.

Desde la dirección de la plataforma explican que este servicio nació tras detectar una consulta recurrente de clientes y agencias extranjeras: "La decisión de desarrollar el primero de estos tours vino tras una conversación con una agencia de Texas", comenta Luis Lechuga, fundador de la agencia. "El cliente nos dijo literalmente: 'Don't tell me the AVE is the only option. I am looking for the best way to connect Madrid with Barcelona, and it cannot be impossible'. Estas palabras resonaron durante días en mi cabeza y nos lanzamos con el primero de los tours".

Un buen número de agencias y clientes internacionales quieren que el trayecto sea ya la experiencia, y qué mejor forma de conectar Madrid y Barcelona que con paradas estratégicas. "Los viajeros quieren paisaje, gastronomía e historia. Lo que hemos hecho ha sido transformar un simple viaje de tránsito en un tour de lujo a medida", añade Lechuga.

Dos modalidades para adaptar el viaje al ritmo del cliente

Para cubrir las necesidades de diferentes perfiles de viajeros, las rutas diseñadas en la web especializada para unir Barcelona con Madrid se dividen en dos grandes bloques operativos, garantizando flexibilidad total (pudiendo realizarse tanto en sentido Madrid-Barcelona como Barcelona-Madrid):

La Ruta Express (Formato corto): Diseñada para aquellos viajeros que quieren optimizar su tiempo pero se niegan a perderse la España auténtica. Conecta ambas ciudades en un itinerario directo pero pausado, ideal para descubrir bodegas singulares y paisajes en un formato concentrado sin renunciar al confort premium.

Diseñada para aquellos viajeros que quieren optimizar su tiempo pero se niegan a perderse la España auténtica. Conecta ambas ciudades en un itinerario directo pero pausado, ideal para descubrir bodegas singulares y paisajes en un formato concentrado sin renunciar al confort premium. La Ruta de Inmersión (Formato largo): Pensada para quienes deciden ir más despacio y descubrir a fondo la riqueza cultural del norte de España. Este formato amplía los días de viaje, permitiendo pernoctar en hoteles boutique y adentrarse en prestigiosas denominaciones de origen como Ribera del Duero, Rioja o el Penedès. Además, incluye capitales gastronómicas como Bilbao o San Sebastián y destinos UNESCO como Burgos y Segovia, combinando catas privadas con monumentos históricos, castillos y restaurantes con estrella Michelin.

Un imán para el turismo internacional

El éxito de este enfoque radica en la desconexión total y la exclusividad. Todos los tours se realizan con chófer privado en vehículos de alta gama, guías bilingües expertos y accesos exclusivos a bodegas.

Para las organizaciones del sector, este movimiento de winetourismspain.com demuestra que el enoturismo ya no es solo una actividad de fin de semana, sino una herramienta de vertebración turística capaz de ofrecer una alternativa de valor añadido que enriquece la Marca España ante el mundo.

Sobre Winetourismspain: Es la web en inglés del portal turismodevino.com, líder en la promoción de enoturismo en España desde hace más de 20 años. Fundada como el portal de referencia para el turismo del vino en habla inglesa, winetourismspain.com opera como una agencia receptiva especializada en el diseño de experiencias, itinerarios a medida y wine tours premium para clientes internacionales, conectando los destinos más exclusivos de la geografía española.