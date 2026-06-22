Solar Earth lleva tecnología energética española a Latinoamérica

José Carlos Antón, CEO de Solar earth - SOLAR EARTH

(Información remitida por la empresa firmante)

Solar Earth participa en dos misiones institucionales en Latinoamérica junto a la Cámara de Comercio de Alicante e ICEX

La empresa española llevó sus soluciones de energía solar avanzada, hidrógeno verde y eficiencia inteligente a Costa Rica, Panamá y México, y formó parte de la delegación empresarial que acompañó al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el Encuentro Empresarial España–México 2026

Alicante, 22 de junio de 2026.

Solar Earth ha participado en dos misiones institucionales en Latinoamérica, con presencia en Costa Rica, Panamá y México, para impulsar la proyección internacional de tecnología energética española en mercados con creciente demanda de soluciones renovables, eficiencia e infraestructuras sostenibles.

La compañía formó parte de la Misión Comercial Multisectorial Costa Rica y Panamá 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Alicante dentro del Plan Internacional de Promoción Pyme Global 2026. Posteriormente, fue una de las empresas españolas seleccionadas para acompañar al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su visita oficial a México, en el marco del Encuentro Empresarial España–México 2026, organizado por ICEX España Exportación e Inversiones en Ciudad de México.

La participación en estas misiones permitió a Solar Earth mantener reuniones con instituciones, compañías, agentes estratégicos y representantes ministeriales del ámbito energético y económico. Los encuentros estuvieron orientados a identificar nuevas vías de cooperación empresarial y tecnológica en torno a la energía limpia, la descarbonización y el desarrollo de infraestructuras sostenibles, en línea con el impulso europeo a la cooperación internacional a través de iniciativas como Global Gateway.

Solar Earth acudió a Latinoamérica como integrador multitecnológico para la descarbonización eficiente y escalable, con una propuesta basada en tres áreas: energía solar avanzada, hidrógeno verde y eficiencia inteligente. Su modelo integra autoconsumo, comunidades energéticas, vidrio fotovoltaico vertical BIPV, fabricación de electrolizadores propios Made in Spain, almacenamiento y distribución de hidrógeno, soluciones Power-to-X y gestión energética con inteligencia artificial.

La compañía combina estas tecnologías con capacidades de ingeniería especializada, análisis técnico-económico, financiación, regulación, ejecución e integración de sistemas. Este enfoque permite abordar proyectos energéticos desde una perspectiva integral, incorporando criterios de garantía, calidad y mantenimiento como parte esencial de su propuesta de valor.

“Costa Rica, Panamá y México nos han permitido contrastar sobre el terreno el potencial de Latinoamérica para avanzar en modelos energéticos más limpios, eficientes y competitivos. Para Solar Earth, estas misiones suponen una oportunidad para acercar tecnología española a mercados con necesidades reales en generación renovable, hidrógeno verde, eficiencia e infraestructuras sostenibles. Nuestro objetivo es construir alianzas sólidas y transformar esas oportunidades en proyectos viables, con impacto económico, energético e industrial”, declara José Carlos Antón, CEO de Solar Earth.

En Costa Rica y Panamá, Solar Earth tomó contacto directo con el tejido institucional y empresarial de ambos países, analizó sus prioridades en materia energética y valoró escenarios de aplicación para su modelo multitecnológico. Esta primera fase permitió aterrizar la propuesta de la compañía en sectores como infraestructuras, edificación, industria y servicios, con una visión adaptada a las necesidades técnicas, económicas y regulatorias de cada mercado.

La misión en México añadió un marco institucional de especial relevancia al formar parte de la delegación empresarial española que acompañó al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa durante su visita oficial al país. El encuentro, centrado en reforzar las relaciones económicas y comerciales entre España y México, permitió a Solar Earth presentar sus capacidades en tecnología energética avanzada y explorar nuevas líneas de cooperación en uno de los mercados prioritarios para la compañía.

En este contexto, Solar Earth mantiene conversaciones avanzadas con el Gobierno de Puebla para una posible operación estratégica vinculada a la instalación de una fábrica de electrolizadores en México. Esta línea de trabajo permitiría reforzar la capacidad industrial asociada al hidrógeno verde y abrir una nueva vía de colaboración tecnológica entre España y México.

Para Solar Earth, Latinoamérica representa una región estratégica por su potencial energético, su desarrollo urbano e industrial y la necesidad creciente de soluciones capaces de combinar generación renovable, eficiencia, almacenamiento, digitalización y ejecución técnica. La compañía considera que estos mercados ofrecen un escenario favorable para desarrollar proyectos vinculados a energía limpia, hidrógeno verde, infraestructuras sostenibles y nuevos modelos de generación distribuida.

Esta presencia en Costa Rica, Panamá y México se suma a la estrategia internacional que Solar Earth ya viene desplegando en mercados como Corea del Sur, Marruecos y Ecuador, y refuerza el papel de la tecnología energética española en la descarbonización de edificios, industrias, infraestructuras y territorios.

Solar Earth: innovación y tecnología en energía renovable