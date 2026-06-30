De Soleri a APONA, una nueva etapa para una marca de suplementos más clara - APONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio

Soleri pasa a llamarse APONA. El cambio marca una nueva etapa: una identidad más clara, más propia y más alineada con lo que el proyecto quiere construir a largo plazo. El fundador es el mismo. Las fórmulas son las mismas. La filosofía también.

Un mercado que promete mucho y explica poco

El mercado de los complementos alimenticios en España se ha vuelto cada vez más visible, competitivo y difícil de leer para el consumidor.

Hoy, muchas personas no saben bien qué tomar, por dónde empezar ni cómo distinguir una fórmula bien pensada de una bien presentada. Los discursos se contradicen. Los claims se repiten. Las marcas trabajan mucho la imagen, pero no siempre explican con la misma claridad la lógica de sus productos.

Es ese espacio, el de la claridad que falta, donde nació este proyecto.

El origen: la mirada de un nutricionista francés instalado en España

Sébastien Leroux es nutricionista especializado en micronutrición. Llegó a España conociendo de cerca un mercado francés donde algunas marcas digitales habían sabido combinar calidad real, pedagogía y precios razonables. Al observar el mercado español, identificó un hueco claro: entre el producto muy orientado al precio con poca pedagogía y la marca premium con una imagen muy trabajada, faltaba una propuesta intermedia. Una marca seria, accesible, que pusiera la explicación antes que la promesa.

Soleri fue una primera respuesta a ese hueco.

Soleri: una primera etapa

Soleri nació como una propuesta directa: complementos con fórmulas pensadas con criterio, materias primas seleccionadas, fabricación trazable y una comunicación sin artificios.

Lo que ese primer año confirmó es algo que muchos en el sector prefieren ignorar: el consumidor no quiere que le vendan más. Quiere entender mejor. Quiere saber qué es prioritario, qué puede esperar de forma razonable y por qué una fórmula está pensada de una forma y no de otra. La pedagogía no es un añadido. Es parte del producto.

Por qué APONA: un nombre que es también una posición

El nombre APONA no es un ejercicio de branding. Es una declaración de intención.

Se inspira en la aponia, un concepto ligado a la ausencia de dolor físico y a una forma de bienestar estable, sin excesos ni atajos. No un efecto inmediato, sino una base que se construye con tiempo y criterio. Es exactamente cómo APONA entiende la suplementación: no como una solución rápida, sino como un apoyo que tiene sentido cuando está bien elegido.

Lo que no cambia. Lo que evoluciona.

APONA es Soleri con una identidad más clara.

Lo que no cambia: el fundador, las fórmulas, la exigencia en materias primas, el enfoque de precio justo, el rechazo al marketing vacío. Para los clientes actuales, la transición es sencilla: Soleri y APONA forman parte del mismo proyecto, con el mismo equipo, los mismos criterios de formulación y la misma atención al cliente.

Lo que evoluciona: una identidad más legible, un sitio más estructurado, páginas de producto más pedagógicas y una ayuda al cliente más organizada para que sea más fácil entender qué comprar, por qué comprarlo y cuándo no hace falta comprar más.

Entre el low cost poco exigente y el premium difícil de justificar

APONA no compite en precio bajo ni en imagen aspiracional. Busca el espacio entre los dos: calidad real (materias primas seleccionadas, dosis adecuada, fabricación en Francia) a un precio razonable, sin trasladar al consumidor el coste de una imagen artificialmente premium.

La apuesta es sencilla: un consumidor que entiende lo que compra es un consumidor que confía. Y un consumidor que confía no necesita ser empujado.

La idea no es vender más suplementos, sino ayudar a elegir mejor.

Eso era Soleri. Eso es APONA.

En otras palabras: Soleri no desaparece por ruptura, sino por evolución. APONA es la nueva identidad de la misma marca, con el mismo propósito y una forma más clara de expresarlo.

APONA, anteriormente conocida como Soleri, es una marca española de complementos alimenticios fundada por Sébastien Leroux, nutricionista especializado en micronutrición. La marca desarrolla fórmulas con criterio, comunicación clara y precios razonables. Vende exclusivamente a través de su web: apona.es.

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