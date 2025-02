Solo un 22% de las mujeres del sector tecnológico trabajan en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

El Estudio de Empleabilidad y Talento Digital 2024 de la Fundación VASS y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid revela que, sin la participación de las mujeres, la transformación digital no alcanzará su pleno potencial

Madrid, 13 de febrero de 2025.- A medida que la Inteligencia Artificial (IA) se convierte en la piedra angular de la transformación digital, surge una preocupación crítica: la falta de representación femenina en los sectores tecnológicos clave. El Estudio de Empleabilidad y Talento Digital 2024, realizado por la Fundación VASS y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, con la colaboración de GenAIA, la primera asociación de IA Generativa de España pone sobre la mesa la alarmante brecha de género en el desarrollo y adopción de la IA, con solo un 22% de las mujeres participando activamente en esta disciplina según datos del Foro Económico Mundial de la UNESCO.



El informe señala que la Inteligencia Artificial, y en especial la IA generativa, está remodelando las dinámicas laborales y empresariales, pero la escasez de mujeres en este ámbito está limitando su potencial de crecimiento y equidad. "La IA es una de las tecnologías más disruptivas de nuestro tiempo, pero sin una mayor inclusión de mujeres, no podremos aprovechar todo su potencial para transformar la sociedad", señala Antonio Rueda, Director de la Fundación VASS.



Las mujeres, fuera del centro del avance tecnológico

Según el estudio, aunque la transformación digital está en auge, con sectores como la IA creciendo exponencialmente, la participación femenina sigue siendo limitada, especialmente en roles técnicos y de liderazgo. Las cifras son claras: solo el 18% de las mujeres se especializan en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), lo que reduce significativamente su presencia en los sectores que están moldeando el futuro del empleo.



"El bajo porcentaje de mujeres en estas áreas no solo es un problema de representación, sino también de diversidad en el desarrollo de las soluciones tecnológicas", añade Rueda. "La IA está destinada a impactar en todos los aspectos de nuestra vida, y es imprescindible que la visión y la voz de las mujeres estén integradas desde el principio en su desarrollo".



Inteligencia Artificial y empleo: un cambio de paradigma

La IA generativa está transformando el mercado laboral, automatizando tareas y creando nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, este avance también está introduciendo desafíos en términos de habilidades y competencias. El estudio de la Fundación VASS y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid destaca que las empresas están enfrentando dificultades para cubrir puestos relacionados con IA debido a la falta de talento cualificado, especialmente entre mujeres.



"Es complicado conseguir la expansión deseada sin una mayor participación de la mujer", subraya el informe. El número de mujeres matriculadas en carreras de informática ha aumentado un 127,5% desde 2015, con mejores ratios de desempeño que los hombres, pero aún solo representan el 21% de los egresados en estas áreas.



Además, el sector TIC tiene una brecha de género significativa, ya que solo el 29,8% de los ocupados en el sector son mujeres, frente al 46,3% en el resto de la economía española.



"Existe una brecha considerable entre las competencias demandadas por el mercado y las que poseen los egresados de las universidades, y esto se acentúa aún más en el caso de las mujeres", comenta Rueda. "Es necesario impulsar iniciativas que acerquen a las mujeres a la formación en IA y otras tecnologías emergentes, para que puedan aprovechar las oportunidades laborales del futuro".



En este contexto, la Fundación VASS, con la colaboración de VASS University, organiza el webinar "Si la IA aprende de nosotros, ¿por qué ignora a las mujeres?", que se celebrará el próximo jueves 27 de febrero a las 16:00 h en formato online. Este evento contará con la participación de Verónica Sánchez Medero, Global Capital Markets Leader en VASS y miembro de GenAIA, y abordará la falta de representación femenina en el desarrollo de la IA, así como la importancia del reskilling y upskilling, la promoción de STEM y la investigación aplicada para garantizar una IA inclusiva.



Desigualdad en las oportunidades: una cuestión urgente

El estudio también revela que las barreras para la inclusión de las mujeres en la IA no son solo educativas, sino también estructurales. Existen sesgos de género en los procesos de contratación y en la promoción de mujeres a puestos de liderazgo en el sector tecnológico. Esto perpetúa la falta de referentes femeninos y desincentiva a las jóvenes a optar por estas carreras.



"Es crucial que se establezcan políticas de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde la educación hasta el entorno laboral. No podemos permitir que las mujeres sigan siendo excluidas de los avances tecnológicos que van a definir el futuro del trabajo", subraya Rueda.



Un llamado a la acción: impulsar el talento femenino en la era de la IA

La Fundación VASS, a través de su estudio, insta a los gobiernos, instituciones educativas y empresas a tomar medidas urgentes para cerrar la brecha de género en el sector tecnológico. La creación de programas formativos específicos para mujeres en IA, la promoción de modelos femeninos en carreras STEM y la implementación de políticas de inclusión son algunas de las recomendaciones clave del informe.



"La diversidad es una fuente de innovación. Si queremos que la IA sea verdaderamente inclusiva y represente a toda la sociedad, necesitamos que más mujeres formen parte de su desarrollo y aplicación", concluye Antonio Rueda. "El futuro de la transformación digital debe ser inclusivo, y eso solo será posible si integramos plenamente el talento femenino".



