Soluciona Mi Deuda logra la exoneración de casi 1,5 millones de euros a un matrimonio de Valladolid - Soluciona Mi Deuda

(Información remitida por la empresa firmante)

El auto, dictado en Valladolid, aplica expresamente la nueva doctrina del Tribunal Supremo de febrero de 2026 sobre la buena fe del deudor.

Sevilla, 5 de noviembre de 2026.- Un Tribunal de Instancia de Valladolid ha concedido la exoneración total del pasivo insatisfecho a un matrimonio de la provincia, que arrastraba una deuda de 1.483.069 euros repartida en 24 créditos con 18 entidades. El auto, de septiembre de 2026, es uno de los primeros en resolver con los criterios fijados por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de febrero de 2026, y ninguno de los acreedores se opuso.

La pareja, sin ningún bien a su nombre, vivía exclusivamente del Ingreso Mínimo Vital y tenía a su cargo a un menor. Acumulaba 15 procedimientos judiciales abiertos, el más antiguo de 2008. Con sus ingresos, saldar la deuda les habría llevado unos 45 años sin destinar nada a vivir.

El origen del endeudamiento no estaba en gastos personales, sino en un negocio familiar que no sobrevivió a la crisis de 2008. Durante años, los intereses, las costas y las sucesivas cesiones a fondos de recobro multiplicaron la deuda. Solo dos de los créditos procedentes del negocio suponen el 90% del total.

Una nueva doctrina que cambia lo que hay que acreditar

Las sentencias del Supremo de febrero de 2026 obligan a los juzgados a comprobar de oficio la buena fe del deudor y a exigir que justifique el origen de cada deuda en relación con los ingresos que tenía cuando la contrajo. En este caso, el juzgado requirió esa justificación a finales de junio.

"Una deuda muy antigua o elevada no significa que no haya solución. En este caso, documentar con rigor el origen de cada crédito fue clave para que el juzgado reconociera la buena fe de la familia y concediera la exoneración total. Es un resultado que cambia su vida y que demuestra que merece la pena estudiar cada caso", señala Fátima Fernández, Directora Concursal de Soluciona Mi Deuda.

El equipo respondió en ocho días con un análisis crédito a crédito, respaldado por la vida laboral, las declaraciones tributarias, la facturación del negocio y el destino de cada financiación, además de los certificados de antecedentes penales y de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

La jueza concluye que la insolvencia se debe a circunstancias ajenas a su voluntad y que se trata de un deudor de buena fe. Con ello se exonera la totalidad de la deuda y la familia deja atrás embargos y reclamaciones, de modo que puede destinar sus ingresos a vivir y a cuidar del menor.

La resolución judicial que reconoce la exoneración de los 1.483.069 euros puede consultarse en el artículo publicado por Soluciona Mi Deuda sobre este caso, donde se facilita el acceso al auto de exoneración.

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Soluciona Mi Deuda es una empresa especializada en asesoramiento legal y financiero que ayuda a particulares y autónomos a encontrar soluciones adaptadas a sus situaciones de sobreendeudamiento.

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