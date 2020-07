Soluciones Sika para la Construcción Industrializada. Más rápido, más seguro, más eficiente (Parte II)

Algunas de las soluciones Sika en el ámbito de la construcción industrializada:



Aplicaciones exteriores



- SATE



- Impermeabilización de cubiertas



- Aislamiento, relleno de cavidades, desagües, tuberías, aire acondicionado.



- Sellado perimetral de puertas, ventanas y carpintería.



- Sellados no permanentes



- Adhesivos de anclaje



- Cintas expansivas y membranas alrededor de marcos de puertas y ventanas





Aplicaciones interiores



- Pegado de zócalos



- Aislamiento, relleno de cavidades, sellado hermético.



- Sellado perimetral de puertas, ventanas y carpintería.



- Sellados no permanentes



- Adhesivos para paneles sándwich



- Selladores sanitarios



- Selladores y adhesivos para baldosas en suelos y paredes



- Pegado de suelos blandos y parquet



Sistemas para habitaciones húmedas



Para el fabricante de módulos de cuartos de baño:



- Adhesivos y lechadas para azulejos en paredes



- Selladores y adhesivos para juntas y accesorios



- Adhesivos para uniones entre suelo y pared



- Adhesivos y lechadas para baldosas en suelo



- Pegado de panel sándwich en paredes y techos



- Pegado estructural de marcos de acero



- Aditivos para losa de hormigón



Conocimiento industrial

Algunos ejemplos de cómo aporta Sika valor en otras producciones industrializadas:



- Diseño de autobuses: Reducción de 80 kg de peso con selladores y adhesivos de baja densidad Sikaflex®



- Electrodomésticos: Ahorro de un 50% de material con productos SikaMelt®€



- Cabinas de camiones: Reducción de un 25% de ruido con los sistemas acústicos SikaBaffle® Y SikaDamp®



- Producción de paneles sandwich: 30% más rápida con los sistemas de 3 componentes SikaForce®



- Reparación in situ de palas aerogeneradores: En 1 hora con los sistemas de reparación SikaForce® Y Sikadur®



- Reducción del tamaño de marcos: un 30% más pequeños con el uso de adhesivos para acristalamientos estructurales Sikasil®



- Marina: 60% de ahorro en el tiempo de aplicación con los sistemas de subpavimientos Sikafloor®



- Automóvil: se pueden ahorrar 450.000 toneladas de acero al año utilizando la tecnología Sika en procesos existentes



. Buques marinos: Reducción de hasta 60DB de ruido con los sistemas de pavimentos flotantes marinos Sikafloor®



Perfil corporativo del grupo Sika

El Grupo Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es suministrador en los sectores de construcción - en edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de energía solar y eólica, fachadas). Sika es líder en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de estructuras. La presencia local en 100 países, con 300 fábricas y aproximadamente 25.000 empleados en todo el mundo han generado unas ventas anuales de 8,01 billones de CHF en 2019. A finales de ese año, Sika recibió el “Swiss Technology Award” por una nueva e innovadora tecnología de adhesivos.



Más información sobre las soluciones Sika para componentes de edificación: https://esp.sika.com/es/industria/componentes-paraedificacion.html







