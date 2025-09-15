SoniaBoost, una de las líderes más influyentes en marketing y negocios en el mercado hispanohablante - Wonder World Group

Cannes, Francia, 15 de septiembre de 2025 — En un giro sin precedentes para el mundo del marketing y el cine, la estratega SoniaBoost, reconocida por Forbes en 2023 como una de las más influyentes en el mercado de habla hispana, ha anunciado la creación de la AI BOOST Selection. Esta innovadora sección, que se presentará en el marco del Festival de Cine de Cannes 2026, marca el inicio de una nueva era en la que la inteligencia artificial se convierte en el lenguaje con el que las marcas construyen historias y conectan con audiencias globales.

La AI BOOST Selection, respaldada por gigantes de la industria como Walt Disney Studios y figuras clave de Hollywood vinculadas a éxitos de taquilla como Avengers: Endgame y Star Wars, no es un espacio publicitario convencional. Es una plataforma cultural que legitima la presencia de las marcas en un entorno artístico, demostrando que tienen la capacidad de ir más allá de la venta de productos para convertirse en creadoras de narrativas significativas.

“Hoy, invertir en anuncios es cada vez más caro y menos efectivo. En cambio, invertir en cultura es estratégico, rentable y deja una huella mucho más profunda”, afirma Sonia Boost. Su visión es clara: transformar la forma en que las empresas se posicionan, pasando de ser meros anunciantes a ser protagonistas de historias que perduren en la memoria del público.

El desafío: Convertir la marca en una película

El corazón de esta iniciativa es la AI BOOST Challenge, un reto internacional que invita a marcas visionarias a crear un microtráiler de 45 segundos utilizando herramientas de inteligencia artificial. La premisa es simple, pero desafiante: la pieza audiovisual debe encapsular la esencia, visión y propósito de la marca como si se tratara de una superproducción cinematográfica.

Más allá del ejercicio creativo, el desafío busca que las marcas entiendan la IA como una herramienta estratégica. Los participantes recibirán formación práctica, permitiendo que el proceso se convierta en una lección aplicable a sus modelos de negocio. "Queremos que cada emprendedor entienda que la IA no es solo tecnología: es un lenguaje nuevo para conectar con audiencias globales”, añade Boost.

Premios de valor estratégico y prestigio

Un selecto jurado internacional, compuesto por expertos en estrategia y figuras relevantes de la industria cinematográfica, seleccionará las 10 marcas con mayor impacto. Estas recibirán un reconocimiento invaluable: visibilidad en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

Entre los galardones, destacan el Premio Marca con Propósito – Cannes 2026, que vincula a las marcas ganadoras con un proyecto cinematográfico, y el Premio Storytelling IA del Año, que celebra la pieza audiovisual más innovadora. Adicionalmente, se otorgará el Premio Comunidad BOOST, elegido por votación global, que resalta el poder de la conexión entre el público y las marcas.

Lo que hace a estos premios únicos es su valor estratégico. El nombre de las marcas galardonadas aparecerá en los créditos de los proyectos cinematográficos seleccionados, bajo la mención oficial: “Con el respaldo de la BOOST Selection – Cultura & IA: Sección independiente presentada en el marco del Festival de Cine de Cannes por SoniaBoost y Sprint to Growth Business School, junto a las marcas con propósito seleccionadas en la edición 2026.” Este detalle las posiciona como parte del tejido cultural y creativo internacional, un nivel de prestigio que no se puede comprar con publicidad tradicional.

Una comunidad global de innovadores

La participación en la AI BOOST Selection está abierta para los miembros del ecosistema de Sprint to Growth Business School: aliados estratégicos, alumnos, clientes y partners. De esta manera, la iniciativa se integra como un paso natural dentro de una comunidad que une formación, estrategia, tecnología y cultura.

El proyecto se culminará con una gala privada en Cannes, donde se proyectarán las piezas seleccionadas y se entregarán los premios oficiales. Este evento, que reunirá a productores internacionales, medios de comunicación y marcas invitadas, servirá como plataforma para generar contenido audiovisual de gran repercusión.

La AI BOOST Selection, como una sección independiente en el marco del Festival de Cine de Cannes 2026, promete ser una de las iniciativas más disruptivas e innovadoras de los próximos años. Respaldada por el peso de Hollywood y la visión estratégica de Sonia Boost, esta propuesta sitúa a las marcas en un espacio de visibilidad cultural sin precedentes, demostrando que la inteligencia artificial no solo es una herramienta, sino un catalizador para contar historias que dejen una huella profunda y duradera.

Contacto

Emisor: Wonder World Group

Contacto: Wonder World Group

Número de contacto: 687568863