Sopra Steria y B5TEC integrarán supercondensadores híbridos sin metales críticos en defensa y data centers

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de julio de 2026 – Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software y B5TEC, empresa española de tecnología energética integrada en el programa Inception de Nvidia, han formalizado una alianza para llevar al mercado de defensa y a los grandes centros de proceso de datos una nueva generación de supercondensadores orgánicos desarrollados íntegramente en España.

Esta tecnología, denominada REDCAP (REDOX CAPACITOR), validada por entidades independientes y respaldada por Nvidia a través de su programa Inception, reduce un 40% el consumo energético frente a las soluciones tradicionales.

A diferencia de las baterías convencionales, que soportan unos pocos miles de ciclos de carga antes de degradarse, el supercondensador de B5TEC, que ha sido validado por entidades independientes, aguanta hasta 300.000 ciclos sin pérdida de rendimiento. El dispositivo es capaz de absorber grandes cantidades energía y liberarla en lapsos de tiempo muy reducidos, lo que lo convierte en la solución idónea para gestionar los picos de demanda que generan las CPUs en procesos de computación intensiva.

Sopra Steria aportará a la alianza su capacidad de integración de soluciones, su red de clientes en los sectores público, de defensa y grandes empresas, así como su expertise en el desarrollo de software y servicios gestionados. B5TEC contribuirá con su hardware propietario y con el conocimiento técnico acumulado en proyectos de alto exigencia institucional y militar.

“La combinación de la tecnología desarrollada por B5TEC y las capacidades en desarrollo de software, integración y despliegue de Sopra Steria nos permite impulsar una propuesta de alto valor para sectores estratégicos. Se trata además de una iniciativa que contribuye a reforzar la autonomía tecnológica europea en ámbitos tan relevantes como la defensa y la gestión de infraestructuras digitales críticas”, ha señalado Antonio Peñalver, Director General de Sopra Steria España.

"En B5TEC REDCAP estamos muy ilusionados con esta alianza estratégica con Sopra Steria. Acompañar a un líder mundial en soluciones de digitalización, IT y de Defensa como ellos nos permite no sólo reforzar nuestra oferta técnica sino también tener una visibilidad y alcance mundial de primer orden. Esperamos y confiamos que esta alianza se refuerce con lazos más profundos en los próximos meses, no sólo por nuestro vínculo mutuo con Nvidia sino por los proyectos comunes ya lanzados", ha dicho, por su parte, Beatriz Oraá, CTO de B5TEC REDCAP.

Soberanía tecnológica europea aplicada a la defensa

Frente a las soluciones tradicionales, esta tecnología no utiliza litio, metales pesados ni tierras raras. Sus celdas están compuestas por especies orgánicas activas, lo que elimina por completo la cadena de minería asociada y reduce de forma significativa el impacto medioambiental del producto durante todo su ciclo de vida. Además, el sistema no requiere refrigeración líquida, lo que contribuye directamente a la reducción del 40% en consumo energético respecto a los sistemas convencionales de gestión de potencia en data centers.

Más allá de su impacto en eficiencia energética, la alianza tiene una dimensión estratégica de primer orden. Esta tecnología ha sido identificada como un activo de soberanía tecnológica europea por su capacidad de aplicación en sistemas de uso dual: desde la gestión energética de grandes infraestructuras civiles hasta sistemas de energía dirigida, lanzadores electromagnéticos y redes de combate distribuidas (lo que en el ámbito de la defensa se conoce como combat Cloud) que los principales ejércitos aliados están desarrollando actualmente.

B5TEC y su tecnología REDCAP es una de las pocas empresas emergentes DEEP TECH españolas presentes en los programas europeos de defensa y tecnologías duales, habiendo sido una de las 20 compañías europeas del ámbito de las baterías seleccionadas por la Comisión Europea, el European Innovation Council y el Europen Investment Bank. REDCAP ha contado con un programa de asesoramiento del European Invesment Bank para acelear su industrialización.

Por su parte, Sopra Steria es un actor europeo clave en el ámbito de defensa, seguridad y espacio, donde actúa en el núcleo de las capacidades operativas combinando su experiencia en integración de sistemas, software y servicios digitales con el dominio de tecnologías críticas como sistemas de mando y control (C2), inteligencia artificial, ciberseguridad, nube soberana y sistemas autónomos. Desde esta posición, la compañía contribuye a mejorar la toma de decisiones, acelerar la acción en entornos multidominio y reforzar la resiliencia de las fuerzas armadas y las infraestructuras estratégicas, conectando datos, sistemas y actores para avanzar hacia una auténtica soberanía digital europea.

Asimismo, tanto Sopra Steria como B5TEC forman parte del universo Nvidia: la primera como partner en el ámbito del metaverso empresarial y la segunda a través del programa Inception, destinado a startups y empresas de tecnología avanzada. Esta coincidencia en el ecosistema del fabricante de semiconductores fue el catalizador que acercó a ambas compañías y que ha derivado en la presente alianza comercial y tecnológica.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 51.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.600 millones de euros en 2025.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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