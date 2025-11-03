D-Souls Parfums lanza ‘D-Souls Talent 2026’, su primer certamen internacional de perfumería joven

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2025 — D-Souls Parfums, la marca de perfumería liderada por el reconocido perfumista internacional Daniel Josier, anunció la apertura del primer certamen de la marca, dedicado a la creación de fragancias: "D-Souls Talent 2026". Este innovador concurso busca impulsar y descubrir a nuevos talentos en el mundo de la perfumería, ofreciendo una plataforma única para jóvenes perfumistas amateur o aficionados que realizan sus fórmulas desde sus hogares.

D-Souls, fundada por Josier tras completar un exitoso curso de perfumería en el que animó a sus alumnos a explorar en la creación de fragancias propias, desea expandir esa filosofía mediante este certamen abierto a talentos desconocidos en el ámbito internacional. La iniciativa refleja el compromiso de la marca con la innovación, la perfumería de autor y la promoción de nuevas generaciones en un sector cada vez más competitivo.

El concurso invita a los participantes a presentar sus propuestas aromáticas siguiendo las bases que pueden consultarse en la página web de la empresa. El objetivo no solo es descubrir un perfumista innovador, sino también fomentar la participación activa y la creatividad de quienes, desde sus casas, sueñan con ver sus fragancias comercializadas.

El premio para el ganador será una oportunidad única: la posibilidad de convertir su creación en un producto comercial con un contrato de distribución y un derecho a regalías sobre las ventas de su perfume. Además, habrá reconocimientos especiales en diferentes categorías, con premios que incluyen el **Frasco de Oro 2026**, **Frasco de Plata 2026** y **Frasco de Bronce 2026**.

El trofeo del concurso no solo simboliza el talento personal, sino que también representa la oportunidad de poner en valor una obra aromática en el mercado internacional. La filosofía de D-Souls, está basada en fomentar la participación, la innovación y la calidad de la perfumería de autor, y se refleja en esta iniciativa que pretende democratizar el acceso al mundo de la perfumería profesional.

Daniel Josier, creador y mentor de la marca, afirmó: “Queremos dar oportunidad a quienes aman la perfumería y tienen talento, pero todavía no han tenido su espacio. La creación de fragancias es un arte, y D-Souls crée en el talento emergente. Este certamen busca impulsar carreras y abrir puertas a nuevos perfumistas”.

Este primer certamen internacional no solo marcará un hito en la historia de D-Souls Parfums, sino que también busca convertirse en un referente para futuros talentos en la perfumería de autor. Para inscribirse y presentar su obra, los interesados pueden acceder a la convocatoria a través de www.dsoulsparfums.com

Para quienes sientan pasión por la perfumería y sueñen con ver su perfume en el mercado, esta puede ser una gran oportunidad. La era de la creatividad y el talento joven en la perfumería comienza ahora con "D- Souls Talent 2026".

