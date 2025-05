Sphere Studio LLC consolida su crecimiento desde EE. UU. con soluciones web estratégicas y tecnológicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Sphere Studio LLC, la nueva firma internacional liderada por el diseñador gaditano Neil Fernández, consolida su formación profesional como estudio especializado en diseño web y automatización digital desde su sede en Wyoming (EE. UU.). Con más de 13 años de experiencia, la compañía ofrece soluciones digitales avanzadas con inteligencia artificial aplicada a procesos, tecnología de vanguardia y diseño visual estratégico para empresas en más de 18 países

Madrid, 12 de mayo de 2025.- En un momento clave para el ecosistema digital global, Sphere Studio LLC, estudio especializado en diseño y automatización web, anuncia su expansión internacional desde su sede en Wyoming (EE. UU.). La firma representa la evolución empresarial de más de 13 años de experiencia profesional de su fundador, Neil Fernández, diseñador web gaditano con trayectoria consolidada desde 2011 y referente hispanohablante en la plataforma Wix Studio desde 2021.



La empresa opera con estructura legal internacional, ofreciendo servicios en más de 18 países y consolidando su posición como firma global de soluciones digitales estratégicas. Su modelo combina tecnología avanzada, automatización inteligente y diseño web de alto rendimiento, atendiendo tanto a emprendedores como a empresas en expansión.



El enfoque se apoya en la combinación de diseño visual impactante, procesos automatizados y estrategia digital orientada a resultados. Además de su vínculo con Wix Studio, la firma ha participado en eventos de diseño digital, visitado oficinas de socios tecnológicos internacionales y colabora con clientes en Europa, Latinoamérica y Norteamérica.



"Esta expansión no es casualidad: es el resultado de más de una década perfeccionando procesos, aprendiendo de los mejores y aplicando soluciones que funcionan. La LLC se lanzó desde EE. UU. con el objetivo de operar sin límites y atender a clientes con visión global", afirma Neil Fernández, CEO y fundador de Sphere Studio LLC.



Desde Cádiz a Wyoming: una visión global con raíces firmes

Sphere Studio LLC no surge de una inversión millonaria, sino de una trayectoria construida sobre resultados reales. Su fundador comenzó diseñando sitios web en Cádiz, apoyando a negocios locales en su posicionamiento digital. Posteriormente, desde la costa de Huelva, llegó el crecimiento: formación continua, alianzas estratégicas, liderazgo y dominio técnico del ecosistema Wix.



Tras años de reconocimiento como profesional hispanohablante en Wix Studio, se formalizó la evolución con el registro legal de Sphere Studio LLC en Wyoming (EE. UU.), con plena capacidad para escalar globalmente y responder a las exigencias del entorno digital actual.



Actualmente, la firma combina dos pilares fundamentales:



• Estructura global establecida en EE. UU.



• Identidad creativa y valores construidos en España



Diseño web con alma y precisión

En Sphere Studio LLC, el diseño representa una convicción estratégica. Cada sitio desarrollado surge de la convergencia entre creatividad y rendimiento, con resultados que generan conexión emocional, posicionamiento y conversión medible.



La especialización técnica en Wix Studio permite operar sobre una plataforma robusta y versátil. Desde los talleres formativos iniciales, el equipo ha actuado como partner activo en la exploración de sus capacidades avanzadas.



Diseñar no se reduce a maquetar: es crear infraestructura digital con intención, estructura y precisión desde el primer clic.



Automatización e integraciones adaptadas al negocio

Un sitio web no debe limitarse a ser una vitrina digital. En Sphere Studio LLC, cada solución se concibe como una herramienta operativa activa, capaz de automatizar tareas, conectar procesos y optimizar operaciones.



Entre las integraciones clave se incluyen:



• CRM, formularios inteligentes, pasarelas de pago y sistemas de reservas



• Plataformas como Stripe, Mailchimp, Zapier y Google Sheets



• Flujos automáticos de respuesta y lógica condicional avanzada



"Una web puede ser un escaparate… o un asistente digital de alto rendimiento. Cada integración está diseñada para aliviar la carga operativa y mejorar la eficiencia", CEO, Neil Fernandez



Cada solución es diseñada a medida. Las integraciones no son complementos: forman parte integral de un sistema escalable y adaptado al negocio del cliente.



Cada solución es diseñada a medida. Las integraciones no son complementos: forman parte integral de un sistema escalable y adaptado al negocio del cliente.



Inteligencia Artificial aplicada a procesos digitales

La inteligencia artificial forma parte del presente operativo de Sphere Studio LLC. Su implementación se produce de manera transversal, mejorando eficiencia, autonomía y adaptabilidad en cada fase del proceso digital.



Casos de uso clave:



• Automatización de tareas rutinarias



• Personalización dinámica de la experiencia del usuario



• Análisis predictivo y generación de recomendaciones



• Asistentes conversacionales entrenados con IA



"La IA debe trabajar en segundo plano, potenciando la estrategia y liberando al equipo humano de tareas repetitivas", indica el equipo técnico.



Una historia real con visión global

Desde Cádiz a Cartaya, de Miami a París, el recorrido que da origen a Sphere Studio LLC se construyó a base de esfuerzo, formación y una visión estratégica consistente. En la costa de Huelva se consolidó una ética de trabajo rigurosa; en Miami se adquirió perspectiva empresarial internacional; en París se perfeccionó el trato al cliente y la atención al detalle.



En 2025, esta trayectoria se convierte en estructura empresarial: Sphere Studio LLC, registrada en Estados Unidos, opera con alcance global y presencia activa en más de 18 países.



Sphere Studio LLC representa el puente entre raíces sólidas y visión internacional. Y hoy cuenta con estructura para recorrer el mundo.







