La startup GuruSup cierra una ronda de 1,3M€ para escalar su plataforma de atención al cliente con IA

Álvaro Biel y Victor Mollá - Gurusup

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup valenciana ha completado su primera ronda de financiación "seed" de la mano de 4Founders Capital, Addendum Capital y varios business angels de referencia del ecosistema tecnológico español

Madrid, 15 de abril de 2026.- GuruSup, plataforma SaaS de agentes de Inteligencia Artificial para atención al cliente y automatización de procesos, ha cerrado una ronda de financiación "seed" de 1,3M€. La operación ha sido liderada por 4Founders Capital, fondo de venture capital especializado en etapas tempranas, ha contado con la coinversión de Addendum Capital y de un grupo de business angels de referencia del ecosistema tecnológico español, entre los que figuran Juan Pablo Tejela, Gonzalo Urculo y Juan Castillo.



Los fondos captados se destinarán a acelerar el crecimiento comercial y reforzar el equipo, con el objetivo de duplicar la plantilla actual y multiplicar por cinco la facturación recurrente mensual a lo largo de 2026, hasta alcanzar un ARR de 1,5M€.



Más que un chatbot: un departamento de atención al cliente autónomo

GuruSup nació en 2024 como spin-off de Guruwalk, la mayor plataforma mundial de free tours con más de seis millones de usuarios anuales. Partiendo de dicha experiencia en la gestión de grandes volúmenes de consultas, su fundador, Víctor Mollá, desarrolló una plataforma que orquesta agentes de IA capaces de gestionar de forma autónoma cualquier interacción con clientes: desde la resolución de incidencias hasta el onboarding o la cualificación de leads.



A diferencia de un chatbot convencional, la plataforma centraliza mensajes de todos los canales y ejecuta acciones en aplicaciones externas en tiempo real, funcionando como un departamento completo de atención al cliente. GuruSup alcanza una tasa de resolución autónoma del 95%, permite escalar de 100 a 100.000 conversaciones sin añadir headcount y se integra fácilmente sin modificar el stack tecnológico existente.



La solución es multicanal, multilingüe y se entrena con la información propia de cada empresa. La compañía cuenta ya con más de 800 agentes de IA en producción desplegados en 15 sectores distintos y ha superado los dos millones de ejecuciones de agentes resolviendo necesidades reales de sus clientes, con casos de uso que abarcan soporte técnico, gestión de facturación, onboarding y operaciones internas.



"Nacimos de una necesidad real: Guruwalk gestionaba miles de consultas al mes y los agentes de IA marcaron una diferencia enorme. Vimos que esa misma capacidad podía transformar la atención al cliente de cualquier empresa, y decidimos construir el producto que nos habría gustado tener. Un año después y con millones de solicitudes procesadas, esta ronda nos da el combustible para demostrarlo a escala", apunta Mollá.



"En 4Founders Capital estamos muy emocionados de liderar la ronda de Gurusup. Un equipo fundador joven, ambicioso y con una clara orientación a producto y tecnología. Hemos visto la tracción que está teniendo la compañía y estamos ilusionados del futuro que nos espera juntos", ha declarado Jesús Monleón, Founding Partner de 4Founders Capital.



Acerca de GuruSup

GuruSup es una plataforma SaaS de agentes de IA para atención al cliente y automatización de procesos internos. Fundada en Valencia en 2024 por Víctor Mollá y Álvaro Biel como spin-off de Guruwalk, la compañía ayuda a empresas a escalar su soporte sin incrementar el equipo de forma proporcional. Más información: www.gurusup.com

Contacto

Emisor: GuruSup

Nombre contacto: Victor Mollá

Descripción contacto: Gurusup, CEO

Teléfono de contacto: 627648100



