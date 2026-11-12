La startup sevillana Ateni gana los Outstandings de Málaga Tech en South Impact 2026 - Ateni

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía, fundada por Daniel y Álvaro de la Rocha, ha sido reconocida por su plataforma de inteligencia artificial para automatizar la búsqueda de clientes y la prospección comercial.

Málaga, 12 de noviembre de 2026.- Ateni ha ganado la XV edición de Outstandings, la competición de startups impulsada por Málaga Tech, celebrada el 10 de noviembre en el marco de South Impact 2026, en la Antigua Tabacalera de Cádiz. La iniciativa reunió a seis proyectos finalistas de distintos ámbitos tecnológicos y salió por primera vez de Málaga.

Álvaro de la Rocha, cofundador de la empresa sevillana, fue el encargado de presentar Ateni AI ante el público y recoger el reconocimiento. La plataforma utiliza inteligencia artificial para encontrar empresas que encajan con el perfil de cliente de cada negocio, identificar a las personas responsables de la toma de decisiones y facilitar las primeras acciones de contacto comercial.

Una solución nacida de la experiencia comercial

Ateni AI fue fundada por los hermanos Daniel de la Rocha y Álvaro de la Rocha. Antes de desarrollar su tecnología, ambos trabajaron en proyectos de captación comercial B2B y enviaron más de 500.000 correos en campañas para empresas.

Aquella experiencia les llevó a crear Ateni, su agente de inteligencia artificial, con el objetivo de simplificar tareas de búsqueda, investigación y contacto con clientes potenciales.

Un premio en el encuentro de innovación del sur

South Impact 2026, celebrado los días 9 y 10 de noviembre en Cádiz, congregó a emprendedores, startups, empresas e inversores para impulsar conexiones y oportunidades de negocio.

En ese contexto, Málaga Tech trasladó por primera vez su competición Outstandings fuera de Málaga, reforzando la conexión entre los ecosistemas emprendedores de distintas provincias andaluzas.

El reconocimiento a Ateni pone el foco en el uso práctico de la inteligencia artificial para resolver retos cotidianos de las empresas y supone un impulso a la visibilidad del proyecto dentro del ecosistema tecnológico andaluz.

Fotografía: Daniel Galisteo

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