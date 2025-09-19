Steelter informa de las soft skills clave para encontrar trabajo tras el verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Según el Foro Económico Mundial, el 37% de los trabajadores necesitará mantener sus competencias actualizadas para adaptarse al impacto de la automatización y los avances tecnológicos. Mientras que los empleados creen que deben potenciar cualidades como el aprendizaje y la toma de decisiones, las empresas priorizan la comunicación, el trabajo en equipo y la actitud del trabajador

Barcelona, 19 de septiembre de 2025.-

En un contexto marcado por la transformación digital, el teletrabajo y los cambios constantes en los modelos organizativos, Steelter, la plataforma SaaS que transforma el talento en una ventaja competitiva, pone el foco en las habilidades blandas (soft skills) que hoy se han convertido en un factor diferencial para el éxito profesional.



De cara al futuro, el Future of Jobs Report del Foro Económico Mundial advierte que hacia 2030 cerca del 37 % de los trabajadores necesitarán actualizar sus competencias para adaptarse al impacto de la automatización y los avances tecnológicos. En este escenario, el aprendizaje continuo y las soft skills como la adaptabilidad, la empatía o la resiliencia serán cada vez más determinantes.



Según el análisis de Steelter, son ocho competencias las que destacan como esenciales para las organizaciones que desean mantenerse competitivas:



• Flexibilidad y adaptación al cambio. La aceleración de los cambios exige profesionales capaces de ajustarse rápidamente a nuevas circunstancias sin un alto coste emocional.



• Responsabilidad. En entornos híbridos y de teletrabajo, la autodisciplina y la fiabilidad son cualidades críticas para generar confianza en los equipos.



• Empatía y escucha activa. Comprender y atender las necesidades de los demás se ha consolidado como la base de unas relaciones laborales sólidas y efectivas.



• Resiliencia. Afrontar la adversidad, aprender de la experiencia y mantener la fortaleza es clave en entornos inciertos.



• Proactividad. La capacidad de anticiparse y aportar soluciones innovadoras convierte a los profesionales en motores de crecimiento e intraemprendimiento.



Además de estas soft skills, Steelter destaca que existe una brecha entre lo que las empresas y los profesionales priorizan: mientras las organizaciones valoran sobre todo la comunicación, la actitud y el trabajo en equipo, muchos empleados ponen el acento en la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones. Esta diferencia refuerza la necesidad de alinear expectativas y diseñar planes de desarrollo más efectivos.



• Trabajo en equipo. Los nuevos modelos organizativos se apoyan en la cooperación transversal, la creatividad compartida y el liderazgo distribuido.



• Comunicación efectiva. Transmitir ideas con claridad y adaptarse al interlocutor es clave para coordinar equipos, resolver conflictos y agilizar la toma de decisiones.



• Actitud positiva. La motivación, la paciencia y la capacidad de inspirar al grupo son esenciales para mantener el compromiso en escenarios de incertidumbre.



"Estas habilidades ya no son solo una ventaja competitiva, sino una necesidad en entornos de cambio constante", afirma José Luis Marcó, fundador y presidente no ejecutivo de Steelter. "En Steelter ayudamos a las empresas a identificar y potenciar estas capacidades, tanto en sus empleados como en sus procesos de selección, impulsando así el crecimiento profesional de los equipos".



Emisor: Steelter

Contacto

Nombre contacto: Mirella Palafox

Descripción contacto: Gabinete de prensa Steelter

Teléfono de contacto: 913022860



