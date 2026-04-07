Stellantis colabora con el programa e-FP para impulsar el talento emprendedor en los alumnos de FP - Fundación Máshumano

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de abril

El programa e-FP, una iniciativa formativa impulsada por Fundación Máshumano y Fundación Transforma España con la colaboración de Stellantis que promueve el emprendimiento a través de la formación profesional, ha celebrado su sexta edición premiando el emprendimiento joven con impacto social.

Stellantis, uno de los principales fabricantes mundiales de automóviles, empodera a los jóvenes mediante el apoyo a la educación de calidad, incluida la formación continua, profesional y vocacional. Esta colaboración se enmarca en Stellantis Philanthropy, el programa filantrópico de la compañía que agrupa sus iniciativas sociales y educativas para apoyar la formación continua y el desarrollo profesional.

Asimismo, esta edición ha contado con la colaboración de la Fundación Gestamp, que refuerza su compromiso con la formación profesional y el desarrollo del talento joven mediante la aportación de mentores voluntarios que acompañan a los equipos participantes, acercando la experiencia del entorno industrial a los centros educativos y fomentando una cultura de innovación y aprendizaje práctico

Para la finalización de esta sexta edición se ha celebrado una gran final, que ha reunido a estudiantes, docentes, centros educativos, representantes del tejido empresarial e instituciones públicas.

Seis proyectos premiados

La gala, celebrada en las instalaciones de Stellantis, comenzó con la apertura institucional de José Antonio Chamizo Carretero, director general de Trabajo Autónomo del Ministerio de Trabajo. Asimismo, Rocío López, directora de Recursos Humanos de España y Portugal de Stellantis, dio la bienvenida a todos los participantes y subrayó “el valor de sumar esfuerzos con entidades educativas y sociales para impulsar una formación profesional más conectada con la realidad del mercado laboral, apoyando proyectos como e-FP como una forma de invertir en el futuro del talento joven y fomentar la innovación y el aprendizaje práctico desde las aulas”.

Durante la celebración, seis centros finalistas —tres de Grado Medio y tres de Grado Superior—defendieron sus propuestas ante un jurado experto formado por representantes de empresas, Fundaciones y autoridades institucionales del Ministerio de Trabajo y la Comunidad de Madrid. Los proyectos destacaron por la capacidad de los jóvenes estudiantes para aplicar metodologías como Design Thinking y Lean Startup en soluciones reales para la sociedad.

En la categoría de Grado Medio, los premiados fueron los siguientes:

El primer premio ha sido para el proyecto Andróneda del centro IES Julio Verne, que consiste en un dron autónomo diseñado para optimizar el rendimiento de instalaciones fotovoltaicas mediante limpieza y mantenimiento eficiente.

El segundo premio ha sido para MemoryPlay del centro Asociación EFA A Cancela, que ha presentado un proyecto de estimulación cognitiva y conexión emocional en una aplicación móvil fácil de usar para mayores con deterioro cognitivo.

El tercer galardón lo ha recibido Stock Factory del centro CIFP Profesor Raúl Vázquez, que consiste en tecnología 3D aplicada a la automoción para una reparación de vehículos optimizada, eliminando stocks y maximizando el ahorro logístico.

Por su parte, en Grado Superior, los galardonados del primer premio fueron Movefree del centro CIFP CARLOS III, gracias a su idea sobre una app de accesibilidad urbana que muestra rutas seguras y espacios accesibles para personas con movilidad reducida.

El segundo premio ha sido para Choosy del centro CFP VERGE DE CORTES VALÈNCIA, una app que ayuda a los jóvenes a elegir planes de ocio con un impacto positivo en la sociedad y el planeta.

Y el tercer premio ha sido para Hera del centro IES Lope de Vega, cuya idea ha sido una perfumera sostenible que transforma residuos orgánicos de origen vegetal en fragancias de alta gama, mediante procesos responsables y trazables.

Como respaldo al desarrollo de sus planes de negocio, todos los equipos galardonados recibieron una dotación económica destinada a fomentar la continuidad de su espíritu emprendedor. Para apoyar el desarrollo de sus planes de negocios, todos los equipos premiados recibieron respaldo estratégico destinado a fomentar sus iniciativas empresariales y validar el mérito técnico de sus proyectos.

La final también dedicó un espacio fundamental al reconocimiento de los docentes y de los 70 mentores, destacando la participación de profesionales voluntarios de Fundación Gestamp y del programa de Voluntariado de Fundación Máshumano, cuya guía ha sido clave para aterrizar las ideas de los alumnos al entorno profesional. Mónica Riberas, directora general de Fundación Gestamp, destacó la importancia de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes: “En Fundación Gestamp creemos que es fundamental apostar por la Formación Profesional con el fin de satisfacer y fortalecer las competencias demandadas por las empresas. En concreto, la formación en emprendimiento desarrolla competencias claves para el futuro de los jóvenes, como la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo. Además, valoramos especialmente que empleados de Gestamp puedan participar como mentores en el programa Emprendimiento en FP, ofreciendo a los estudiantes su experiencia y visión profesional.”

Durante la deliberación del jurado, Luis Fernández López, fundador & CEO de Elevatorfy, ofreció una charla inspiradora a los estudiantes sobre el impacto del emprendimiento en la educación.

Las intervenciones de clausura corrieron a cargo de Nikolay Yordanov Atanasov, director general de Autónomos y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid, y Beatriz Sánchez Guitián, directora general de la Fundación Máshumano quien señaló que “a través de e-FP apostamos por un modelo educativo que conecta el aprendizaje con la vida real. Dotar a los jóvenes de herramientas para emprender desde la formación profesional y despertar su compromiso social, es una forma directa de activar su talento, su motivación y su futuro”. Además, ambos coincidieron en la importancia de construir alianzas para fortalecer la empleabilidad juvenil.

La sexta edición de e-FP se consolida como un ecosistema clave para la ‘trabajabilidad’, logrando conectar de manera efectiva el aprendizaje académico con las demandas reales del tejido empresarial. A través de esta alianza, las entidades organizadoras han transformado la formación profesional en un entorno de innovación aplicada, donde los jóvenes no solo adquieren competencias técnicas, sino que desarrollan una mentalidad emprendedora alineada con los nuevos retos del mercado laboral. Con un impacto que ya alcanza a miles de alumnos, el programa demuestra que es la herramienta más eficaz para generar oportunidades de desarrollo en las nuevas generaciones, reforzando el papel del trabajo como un motor de crecimiento económico y social.

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