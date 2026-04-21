Structuralia gestionará la formación de más de 13.000 profesionales de ACCIONA

Structuralia cierra un acuerdo con ACCIONA - STRUCTURALIA

(Información remitida por la empresa firmante)

ACCIONA ha adjudicado a Structuralia, institución de EDUCA EDTECH Group, el servicio de consultoría de gestión de formación y bonificaciones, en un entorno corporativo de gran escala que supera las 189.000 horas de formación

Madrid, 21 de abril de 2026.- Structuralia acaba de cerrar un acuerdo para ofrecer el servicio de consultoría de gestión de formación y bonificaciones a ACCIONA, en una colaboración que supone un nuevo hito para la institución especializada en ingeniería, infraestructuras y formación técnica de alto nivel. La adjudicación llega en un momento de especial relevancia, donde la formación continua a profesionales es más necesaria que nunca; en este contexto, el acuerdo supone más de 189.000 horas de formación anuales y un alcance que supera los 13.000 profesionales. La adjudicación refuerza el posicionamiento de Structuralia como aliado estratégico para grandes organizaciones que necesitan organizar, optimizar y proyectar su aprendizaje corporativo a largo plazo.

Un proyecto de gran complejidad organizativa

El volumen del encargo da cuenta de la dimensión del reto. ACCIONA, grupo global especializado en soluciones sostenibles de infraestructuras y energías renovables, desarrolla su actividad en toda la cadena de valor, desde el diseño y la construcción hasta la operación y el mantenimiento. En ese escenario, la formación no funciona como una pieza aislada, sino como una palanca de actualización técnica, alineación interna y desarrollo profesional.

La adjudicación a Structuralia se enmarca, precisamente, en esa necesidad de consolidar un modelo formativo sólido, coordinado y capaz de adaptarse a la escala de una organización internacional sometida a cambios continuos.

Formación como herramienta de competitividad

Para Structuralia, el proyecto va más allá de la gestión administrativa de la formación. La institución defiende una visión del aprendizaje corporativo conectada con el negocio, orientada a reforzar el talento interno, mejorar la competitividad y responder con mayor agilidad a los desafíos del contexto empresarial.

Ese planteamiento conecta con la visión más amplia de EDUCA EDTECH Group, que define la educación como una experiencia significativa, personalizada y aplicable a la vida real, apoyada en tecnología propia y en una metodología desarrollada durante más de 20 años. En el ámbito corporativo, esa filosofía se traslada a soluciones orientadas a centralizar la formación, automatizar el seguimiento y facilitar la gestión de itinerarios, cumplimiento normativo y bonificaciones, dentro de una misma estructura operativa.

Un respaldo a la especialización de Structuralia

La adjudicación también consolida el recorrido de Structuralia dentro del ecosistema de EDUCA EDTECH Group, que en los últimos años ha reforzado su posicionamiento en verticales de alta especialización y fuerte vinculación con la empleabilidad, la tecnología y el upskilling. Desde esta perspectiva, la colaboración con ACCIONA confirma la capacidad de Structuralia para operar en entornos empresariales donde la formación debe ser, al mismo tiempo, rigurosa, eficiente y escalable. "Para Structuralia, esta adjudicación supone un nuevo hito y refuerza nuestra capacidad para acompañar a grandes organizaciones en la evolución de sus modelos de aprendizaje, desde una perspectiva estratégica, operativa y orientada al largo plazo" afirma Pablo Ybarra, Chief B2B Officer de EDUCA EDTECH Group.

La institución ha agradecido a ACCIONA la confianza depositada en su equipo para asumir este proyecto y seguir avanzando en la consolidación de un modelo de formación sólido y preparado para responder a los desafíos del presente y del futuro.

Contacto.

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