Tabor redefine las pruebas antidrones con una plataforma SDR definida por software

Plataforma SDR definida por software - Tabor Electronics

(Información remitida por la empresa firmante)

Tabor Electronics ha lanzado comercialmente una nueva solución de pruebas y evaluación antidrones basada en su plataforma SDR Proteus™, diseñada para permitir a organizaciones de defensa y seguridad validar tecnologías C-UAS en entornos de amenazas en constante evolución mediante un enfoque definido por software

Madrid, 18 de mayo de 2026.- Tabor Electronics anunció hoy el lanzamiento comercial de su solución de Pruebas y Evaluación (T&E) Antidrones, introduciendo un enfoque definido por software para validar sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS). Basada en la plataforma de Radio Definida por Software (SDR) Proteus™ de la compañía, la solución permite a organizaciones de defensa y seguridad probar e implementar tecnologías antidrones en entornos de amenazas en rápida evolución.



A medida que proliferan los drones de bajo coste y evolucionan los protocolos de comunicación, los entornos tradicionales de pruebas dependientes de hardware están teniendo dificultades para mantenerse al día. La plataforma de Tabor sustituye estas limitaciones por un marco programable que permite a los equipos de ingeniería emular y validar escenarios RF del mundo real en entornos de laboratorio controlados, reduciendo la dependencia de pruebas de campo prolongadas y acelerando al mismo tiempo los plazos de desarrollo.



Desarrollada originalmente en colaboración con compañías líderes en tecnología antidrones, la solución ya ha demostrado su eficacia en flujos de trabajo activos de desarrollo e integración. Su lanzamiento comercial pone ahora a disposición de organizaciones de defensa, seguridad nacional, seguridad pública e infraestructuras críticas un enfoque probado sobre el terreno.



En el núcleo de la plataforma se encuentra la arquitectura SDR Proteus de Tabor, que combina generación y adquisición de señales RF de banda ancha con procesamiento FPGA en tiempo real, memoria profunda y movimiento de datos de alto rendimiento en un sistema COTS compacto. Esta integración permite pruebas en bucle cerrado, donde las técnicas de detección y mitigación pueden validarse y perfeccionarse continuamente bajo condiciones RF realistas.



Un cambio hacia la validación definida por software

La solución de Tabor cambia la forma en que se prueban los sistemas C-UAS al trasladar la validación al laboratorio y permitir iteraciones rápidas mediante software. Pueden introducirse nuevos escenarios de amenazas sin cambios de hardware, lo que permite a los equipos adaptarse rápidamente manteniendo la coherencia entre la validación en laboratorio y el rendimiento en el mundo real.



Este enfoque ofrece claros beneficios operativos:



• Ciclos de desarrollo e integración más rápidos.



• Menor dependencia de las pruebas de campo.



• Permite un rendimiento predecible del sistema antes de su despliegue.



• Mayor vida útil de la infraestructura de pruebas.



Al consolidar múltiples funciones de prueba RF en una única plataforma SDR escalable, las organizaciones también pueden reducir la fragmentación de herramientas y mejorar el aprovechamiento de activos entre programas.



Descripción general de la plataforma SDR Proteus

La plataforma Proteus se basa en una arquitectura RF digital directa, compatible con generación y adquisición de señales de amplio rango de frecuencias con gran ancho de banda instantáneo para una emulación precisa de amenazas. Los recursos FPGA programables permiten adaptabilidad en tiempo real, mientras que los formatos flexibles —incluyendo sobremesa, escritorio y PXI— respaldan tanto el desarrollo a nivel de componentes como la evaluación completa de sistemas. El funcionamiento multicanal coherente en fase permite escenarios de prueba complejos y sincronizados.



Mark Elo, Chief Product Officer de Tabor Electronics, comentó: "Los sistemas antidrones se están desplegando en entornos donde las amenazas evolucionan más rápido de lo que los métodos tradicionales de validación pueden seguir. Construimos esta plataforma para cerrar esa brecha, ofreciendo a los equipos la capacidad de probar frente a lo que viene, no solo frente a lo que ya se conoce".



Sobre Tabor Electronics

Fundada en 1971, Tabor Electronics es un proveedor global de soluciones de generación y adquisición de señales para los mercados de defensa, aeroespacial, comunicaciones e investigación avanzada. La compañía es reconocida por su arquitectura compacta y escalable, los largos ciclos de vida de sus plataformas y su estrecha colaboración con OEMs e integradores de sistemas en todo el mundo.



Para más información: https://info.taborelec.com/drone-test-guide



Tabor Electronics presentará su solución de Pruebas y Evaluación Antidrones en AOC Europe, del 19 al 21 de mayo, en Helsinki, Finlandia, en el stand 5S13.



Seguir en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tabor-electronics/

Contacto

Emisor: Tabor Electronics

Nombre contacto: Mark Elo

Descripción contacto: Director de Producto en Tabor Electronics

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