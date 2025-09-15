El talento en los cursos de joyería de Vigo despierta el interés de la alta joyería europea - Escuela Técnica de Joyería del Atlántico ( Vigo -

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de septiembre de 2025.-

En este siglo XXI se está asistiendo a una importante captación, por las empresas de alta joyería ubicadas en la Unión Europea, del Talento de los estudiantes que se forman en el curso oficial de joyería denominado TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN PROCEDIMIENTOS DE JOYERÍA ARTÍSTICA, homologado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Prueba inequívoca de ello es la Escuela Técnica de Joyería del Atlántico, ubicada en la ciudad de Vigo al noroeste de España. Lleva 8 años consecutivos colocando al 80% los recién titulados y tituladas en estas empresas de alta joyería europea.

Este interés hace que los recién titulados del curso oficial de joyería se incorporen inmediatamente al mercado laboral en la Unión Europea. En menos de tres meses los alumnos y alumnas titulados/as se incorporan a la vida laboral poniendo los conocimientos adquiridos en su etapa de formación, en práctica en empresas de alta joyería.

La Escuela Técnica de Joyería del Atlántico, ubicada en la ciudad de Vigo al noroeste de España, busca formar grandes profesionales, pero también prioriza el valor humano de sus estudiantes por lo que muchos de los proyectos que realiza el centro van destinados a mejorar su formación profesional y personal. Esto hace que las empresas europeas de alta joyería año tras año soliciten estudiantes formados en la ciudad de Vigo.

En estos momentos los titulados y tituladas de la escuela están presentes en varios países de la Unión Europea, también en otros continentes lo que hace que existan muchas sinergias en los proyectos que se organizan en diferentes partes del planeta.

Aparte de los cursos oficiales de joyería, la escuela cuenta desde hace más de 25 años con el curso de Experto Universitario en Piedras Preciosas; Cursos de Diseño de Joyas por Ordenador, Grabado a Buril, Engaste de Joyas, Enfilado de Collares, Modelado de Ceras, Resinas, Mokume, Kumbo, Enfilado de Collares, entre otros. Esto hace que los estudiantes salgan con una formación muy completa ligada a las necesidades actuales de las empresas.

Contacto

Emisor: Escuela Técnica de Joyería del Atlántico ( Vigo - España)

Contacto: Escuela Técnica de Joyería del Atlántico ( Vigo - España)

Número de contacto: 986266058