La tecnología de SolverMedia lleva el control total de las mesas y la cocina a una única pantalla - SolverMedia SL.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de junio de 2026.- El día a día en el sector de la restauración exige un ritmo frenético donde la falta de coordinación entre la barra, las mesas y los fogones se traduce en pérdidas económicas y clientes descontentos. Los sistemas tradicionales de apuntar pedidos en papel a menudo generan retrasos innecesarios o platos mal marchados que saturan la cocina durante las horas punta. Para resolver estas fricciones cotidianas, los propietarios de negocios hosteleros buscan herramientas digitales que unifiquen todas las operaciones en un entorno intuitivo y sin complicaciones técnicas.

Centralizar la gestión para eliminar los errores de comunicación

En este escenario, el nuevo software TPV para restaurantes desarrollado por SolverMedia se presenta como una solución integral que reúne la gestión de salas, comandas y caja en una sola interfaz. El objetivo principal de este desarrollo es que el hostelero visualice el estado real de su negocio de un vistazo rápido, conectando de forma directa las peticiones del cliente con el equipo de cocina. Al trasladar las órdenes digitalmente desde la mesa a través de dispositivos móviles, se reducen las equivocaciones en los menús y se agiliza de forma notable el servicio, permitiendo que los camareros dediquen más tiempo a ofrecer una atención cercana al público.

Un control exhaustivo que va más allá del cobro en caja

El verdadero valor de este TPV hostelería reside en su capacidad para coordinar los aspectos invisibles del negocio, como el control riguroso del stock de ingredientes y la configuración de las terrazas. La herramienta de SolverMedia ayuda a evitar sorpresas de última hora con las existencias, ya que actualiza de manera automática el inventario con cada consumición registrada en el sistema. Además, el programa incluye un módulo estadístico detallado que recopila datos reales sobre las ventas del restaurante, una información clave para que los dueños tomen decisiones comerciales basadas en cifras y no en meras intuiciones.

El camino hacia la rentabilidad hostelera pasa inevitablemente por la digitalización de los procesos más repetitivos. Con propuestas que simplifican las tareas burocráticas y organizativas, el sector hostelero encuentra el equilibrio necesario para centrarse en lo que mejor sabe hacer: ofrecer una experiencia gastronómica excelente y un trato adaptado a cada comensal.

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