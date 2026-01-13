La tecnológica Quadralia lanza una Inteligencia Artificial para su software de gestión de Clínicas - Qclinicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de enero de 2026.-

La empresa tecnológica Quadralia S.L., con sede en el Polígono Industrial A Granxa (O Porriño), acaba de lanzar al mercado un innovador proyecto de I+D+I que promete transformar la gestión sanitaria en clínicas y centros sanitarios. Se trata de la integración de Inteligenca Artificial (IA) avanzada en su plataforma de gestión Qclinicas Cloud, una herramienta diseñada para servir de apoyo al personal sanitario, mejorando la precisión en los diagnósticos y humanizando la atención al paciente.

El proyecto, que acaba de ser lanzado a producción, ha sido financiado a través de la línea de ayudas IA360 del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

Más tiempo para el paciente, menos para la burocracia

La sanidad actual se enfrenta al reto de la saturación y la necesidad de respuestas rápidas. La solución desarrollada por Quadralia aborda este problema desde tres frentes clave para mejorar la experiencia humana:

Asistencia al diagnóstico: El sistema analiza la sintomatología y el historial del paciente para sugerir al sanitario posibles diagnósticos basados en protocolos clínicos internacionales. Esto no sustituye al doctor, sino que le ofrece una herramienta de contraste inmediata para aumentar la seguridad y precisión clínica.

Tratamientos personalizados: La IA propone planes de tratamiento y recomendaciones de estilo de vida adaptadas específicamente a las circunstancias individuales de cada persona, huyendo de las soluciones genéricas.

Gestión inteligente de citas: Mediante el procesamiento de lenguaje natural, el sistema optimiza las agendas sanitarias para reducir los huecos vacíos y, en consecuencia, disminuir las listas de espera de los pacientes.

Innovación con sello gallego

Lalo R. Leirós, CEO de Quadralia, destaca el impacto social de esta innovación tecnológica desarrollada íntegramente en Galicia:

El objetivo principal no es solo tecnológico, sino humano. Se pretende que la tecnología sea el mejor aliado del sanitario, liberándole de carga administrativa para que pueda dedicarse a lo importante: cuidar del paciente. Con esta nueva implementación de Inteligencia Artificial, Qclinicas Cloud ofrece al profesional una “segunda opinión” experta en tiempo real, que ayuda a detectar patologías con mayor rapidez y acierto. Gracias al apoyo del IGAPE, desde O Porriño se exporta una sanidad más eficiente y personalizada.

Un proyecto de alto impacto

Quadralia, fundada en 2010 y consolidada como un referente en el desarrollo de software sanitario (SaaS), ha destinado recursos propios y financiación pública para llevar este proyecto desde una fase experimental hasta una solución lista para el mercado. La herramienta integra tecnologías punteras de procesamiento de datos y modelos de aprendizaje profundo, garantizando siempre la seguridad y privacidad del paciente.

El lanzamiento de esta actualización para los usuarios de Qclinicas Cloud está previsto para las próximas semanas, marcando un hito en la digitalización del sector salud en la comunidad.

Sobre Quadralia: Quadralia es una empresa tecnológica gallega especializada en el desarrollo de software a medida, comercio electrónico y soluciones de gestión en la nube para el sector sanitario. Desde sus instalaciones en O Porriño, da servicio a clínicas y hospitales a nivel internacional, apostando por la innovación continua y la calidad certificada.

Para más información y gestión de entrevistas:

Lalo R. Leirós CEO de Quadralia

Correo electrónico: info@quadralia.com

Web: www.qclinicascloud.com

Proyecto financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y apoyado por el IGAPE (Xunta de Galicia) a través de la convocatoria IA360.

Contacto

Emisor: Qclinicas

Contacto: Qclinicas

Número de contacto: 986134376