Teiko Asset Management: la revolución que redefine la gestión financiera con inteligencia híbrida

En un mundo donde la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en parte de la vida cotidiana, desde tractores autónomos hasta asistentes virtuales capaces de mantener conversaciones complejas, el sector financiero busca integrar esta tecnología sin perder la esencia humana. En este contexto surge Teiko Asset Management (TAM), una firma fundada y dirigida por Manel Nogueron, que ha sabido convertir la innovación tecnológica en una ventaja competitiva real

España, 15 de octubre.- Con más de veinte años de experiencia en los mercados globales, Manel Nogueron lidera la visión de Teiko desde Luxemburgo y Barcelona, consolidando un modelo único en la gestión de activos. Su apuesta principal, la plataforma TKO Markets, ha sido desarrollada durante más de tres años con un objetivo claro: crear un sistema que no sustituya al humano, sino que lo potencie mediante deep learning, machine learning y experiencia acumulada.



"No somos un fondo dirigido por máquinas. Somos una firma que ha codificado la experiencia humana para potenciarla con tecnología", señala Nogueron, CEO y alma de Teiko Asset Management.



Un modelo híbrido diseñado por Manel Nogueron

El enfoque de Manel Nogueron con TKO Markets se centra en la integración de la experiencia de traders expertos y el análisis masivo de operaciones históricas. La IA, lejos de actuar sola, reproduce decisiones humanas en escenarios similares, con capacidad de cálculo exponencial. Este método rompe con los modelos algorítmicos tradicionales y posiciona a Nogueron como uno de los referentes en la aplicación de inteligencia híbrida a las finanzas.



Resultados que refuerzan la visión de Nogueron

Bajo la dirección de Manel Nogueron, Teiko ha conseguido situarse en el top 1 % de los fondos internacionales, superando sistemáticamente los benchmarks del sector. La firma proyecta alcanzar un volumen operativo de 60.000 millones mensuales, con apalancamientos entre 3 y 5 veces por operación y hasta 10 trades diarios. Para Nogueron, estos resultados demuestran que la combinación de inteligencia artificial y criterio humano es la clave para un crecimiento sostenible.



Crecimiento global impulsado por Manel Nogueron

El liderazgo de Nogueron ha permitido a Teiko expandirse internacionalmente. La firma cuenta con sede en Luxemburgo, operaciones en Barcelona y acuerdos estratégicos en Asia y Oriente Medio. Gestiona más de 100 millones en activos bajo gestión (AUM) y opera a través de su fondo insignia, Teiko Equity & FX Global Fund SCSp, auditado por Deloitte y Atwell y respaldado por European Depositary Bank.



La red de brokers con la que trabaja Interactive Brokers, LMAX, Britannia, Avatrade, Exante, entre otros, es otra muestra del compromiso de Manel Nogueron con la transparencia, la seguridad y la liquidez.



La visión de futuro de Manel Nogueron

Para Manel Nogueron, el futuro de la gestión de activos no consiste en reemplazar al ser humano con algoritmos, sino en establecer una sinergia estratégica entre ambos mundos. La tecnología multiplica la capacidad del análisis humano, mientras que la experiencia guía a la máquina para que las decisiones sean más precisas y seguras.



Con esta filosofía, Nogueron está posicionando a Teiko Asset Management como una de las firmas llamadas a liderar el futuro de la gestión financiera global.







Contacto

Nombre contacto: Manel Nogueron

Descripción contacto: Teiko Asset Management

Teléfono de contacto: 935 491 296

