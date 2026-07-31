Teka gana capacidad interior en sus frigoríficos In-Line sin tocar el hueco de la cocina - TEKA INDUSTRIAL S.A.U.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio 2026.- La Serie In-Line de Teka redefine cuánto puede aprovecharse el espacio interior de un frigorífico combi sin alterar sus medidas exteriores, gracias a un rediseño de componentes y aislamiento que libera hasta un 10% más de capacidad

Cuando se renueva una cocina, el hueco del frigorífico casi nunca cambia: lo que cambia es lo que se espera meter dentro. Familias que buscan más espacio de almacenaje se encuentran con que las medidas exteriores de su mueble marcan un límite que no pueden superar. Teka ha trabajado sobre ese límite exacto con su Serie In-Line, una gama de frigoríficos combi, French Door y Side-by-Side que aumenta la capacidad interior sin pedir ni un centímetro más de hueco.

Más espacio dentro, mismo hueco fuera

El punto de partida de la Serie In-Line es un rediseño interior: al reducir el tamaño de componentes clave y emplear un aislamiento ultrafino, Teka libera hasta un 10% más de capacidad interior respecto a un combi estándar de 60 cm, ganando hasta 100 mm de anchura y 50 mm de profundidad útil en el interior, sin modificar las dimensiones externas del electrodoméstico.

Comparativa entre el modelo RBF 88695 SLN y el NFL 4300, frigorífico combi estándar de 60 cm.

Un ajuste milimétrico con el mueble de cocina

La instalación se resuelve con solo 4 mm de separación lateral y disipación de calor por la parte inferior, lo que permite que el frigorífico quede instalado al ras del mueble, sin paneles adicionales ni intervención técnica. Las bisagras de doble eje permiten abrir la puerta a 114° con total libertad, incluso en esa posición de máxima proximidad con la pared o el mobiliario circundante.

Tecnología de conservación, allí donde importa

Toda la gama incorpora BioPure Zone Fspara reducir hasta un 50% los niveles de purinas en pescado y marisco sin alterar su sabor, y Antiox Zone, que emplea ondas de luz roja y azul para potenciar los antioxidantes naturales de frutas y verduras.

En los modelos RBF 84695 SLN SS y RBF 88695 SLN SS, esta conservación se completa con la VitaCare Box, que retiene el nivel de humedad justo para mantener las verduras crujientes durante más tiempo, y con AirFlow Control, que distribuye el aire frío de forma uniforme por cada compartimento.

Diseño pensado para no pasar desapercibido

El interior incorpora un sistema de iluminación Smart Sensor LED, que combina una luz superior de encendido gradual con una luz de tirador que se activa al aproximarse, para una visibilidad completa sin deslumbrar. En el exterior, un detalle distintivo en forma de "T" identifica cada unidad, presente también en el panel interior del frigorífico.

Disponible en acabados Stone Grey, blanco e Inox, la superficie exterior está tratada para ser resistente a huellas y rayaduras.

Un motor que respalda toda la propuesta

Detrás de estas prestaciones hay un motor inversor que adapta su potencia a la temperatura interior del frigorífico en cada momento, evitando arranques bruscos. Teka respalda este motor con 10 años de garantía.

Ocho modelos, tres configuraciones

La Serie In-Line está disponible en ocho modelos, en configuraciones combi, French Door y Side-by-Side, para adaptarse a distintos tipos de cocina y necesidades de almacenaje.

Sobre Teka. Teka es una empresa multinacional con más de 100 años de historia dedicada al diseño, fabricación y distribución de electrodomésticos y equipamiento para el hogar. Con presencia en más de 100 países, combina innovación tecnológica con diseño orientado a mejorar la vida cotidiana de las personas.

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