Telum Therapeutics cierra una ronda Serie A de 18 millones de euros para nuevos antimicrobianos

Subhendu Basu, CEO de Telum Therapeutics, y Roberto Díez, fundador y COO de Telum - TELUM THERAPEUTICS

(Información remitida por la empresa firmante)

Pamplona, 1 de julio de 2026.

Telum Therapeutics, una compañía biotecnológica que utiliza conjuntos de datos metagenómicos propios, biología sintética e IA generativa para desarrollar nuevas terapias antimicrobianas, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de inversión Serie A de 18 millones de euros para acelerar su principal programa dirigido a la neumonía bacteriana nosocomial (NBN), también llamada intrahospitalaria, y la neumonía bacteriana asociada a la ventilación mecánica (NAVM) causadas por Acinetobacter baumannii.

AMR Action Fund ha liderado la ronda, con la participación de Inveready como nuevo inversor y el apoyo continuo de los inversores actuales Invivo Partners, CDTI con su SICC Innvierte, Clave Capital y Sodena.

La inversión de AMR Action Fund, el mayor fondo de capital riesgo del mundo dedicado exclusivamente a invertir en terapias y diagnósticos antimicrobianos de vital importancia, aporta no solo capital, sino también una amplia experiencia en resistencia a los antimicrobianos (RAM). El apoyo de AMR Action Fund permitirá a Telum avanzar con su principal candidato a través de la Fase 1 de desarrollo clínico, generando datos cruciales de seguridad y traslacionales para respaldar las etapas posteriores de la evaluación clínica.

El programa principal de Telum está diseñado para abordar las infecciones graves causadas por Acinetobacter baumannii, un patógeno gramnegativo multirresistente asociado a una morbilidad y mortalidad significativas a nivel global en pacientes hospitalizados. Mediante la plataforma patentada APEX® de la compañía, Telum está desarrollando terapias antimicrobianas de origen biológico y basadas en proteínas con el potencial de superar las principales limitaciones de los enfoques antibióticos actuales y ampliar las opciones de tratamiento para pacientes con infecciones potencialmente mortales.

El Dr. Henry Skinner, CEO de AMR Action Fund, comenta: “Acinetobacter baumannii es una de las amenazas bacterianas más importantes a las que se enfrenta la medicina moderna. Supone un importante desafío clínico, con frecuencia es resistente a los tratamientos de primera línea y es un patógeno para el que los avances han sido lentos y difíciles de lograr. Nos anima el enfoque innovador de Telum y nos complace apoyar al equipo en su esfuerzo por desarrollar una nueva opción terapéutica para los pacientes con infecciones potencialmente mortales”.

Dr. Subhendu Basu, CEO de Telum Therapeutics, declara: “Nos complace dar la bienvenida a AMR Action Fund e Inveready como nuevos inversores de Telum. El enfoque especializado y la amplia experiencia de AMR Action Fund en resistencia a los antimicrobianos, junto con el apoyo continuo de Invivo Partners, Clave Capital, CDTI-Innvierte y Sodena, refuerzan nuestra confianza en el potencial de la plataforma APEX® para generar una nueva clase de terapias antimicrobianas para infecciones difíciles de tratar. Esta financiación nos brinda una vía clara para completar la Fase 1 de desarrollo de nuestro programa principal dirigido a la NBN y la NAVM, al mismo tiempo que nos permite avanzar en nuestra cartera de productos más amplia, que aborda tanto patógenos gramnegativos como grampositivos”.

La Dra. Laura Rodríguez, socia de Invivo y miembro del Consejo de Administración de Telum, comenta: “Después de haber apoyado a Telum desde sus inicios, nos complace dar la bienvenida a AMR Action Fund como inversor principal en esta ronda de inversión. Su participación valida el progreso alcanzado por la compañía, la calidad de su investigación y el compromiso del equipo para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Creemos que esta ronda marca un hito fundamental en la evolución de Telum, reforzando su posición dentro del ecosistema global de innovación antimicrobiana y dotando a la compañía de los recursos, la experiencia y el apoyo necesarios para avanzar hacia la fase clínica”.

El Dr. Roberto Díez, fundador y director de Operaciones de Telum Therapeutics, añade: “Telum se fundó con la visión de desarrollar una nueva generación de terapias antimicrobianas capaces de combatir algunos de los patógenos resistentes a los medicamentos más peligrosos del mundo. Esta financiación supone un hito importante para la compañía y refleja la solidez de nuestra plataforma científica, los avances de nuestro programa principal y el creciente reconocimiento de que se necesitan con urgencia soluciones innovadoras para hacer frente a la amenaza global que representa la resistencia a los antimicrobianos”.

La ronda reúne a inversores internacionales y españoles del sector de las ciencias de la vida, fondos de inversión centrados en tecnología e instituciones públicas comprometidas con el apoyo a la innovación en el ámbito sanitario. Asimismo, pone de relieve el importante papel del ecosistema de innovación de Navarra en el fomento del desarrollo de empresas científicas con ambición global.

Sobre Telum Therapeutics

Telum Therapeutics es una empresa biotecnológica con sede en España dedicada al desarrollo de terapias antimicrobianas innovadoras para el tratamiento de infecciones bacterianas graves multirresistentes. La plataforma patentada APEX® de la compañía permite el descubrimiento y desarrollo de nuevos candidatos antimicrobianos de origen biológico y basados ??en proteínas, dirigidos a patógenos gramnegativos y grampositivos de importancia clínica. El programa principal de Telum se está desarrollando para el tratamiento de la neumonía bacteriana nosocomial (NBN) y la neumonía bacteriana asociada a la ventilación mecánica (NAVM) causadas por Acinetobacter baumannii.