Tempel Group, energía para los corazones de niños y niñas, con una donación llena de amor y esperanza

Madrid, 11 de diciembre

"Tempel Group ilumina la Navidad con esperanza: por tercer año consecutivo, la empresa líder en energía renueva su compromiso solidario donando juguetes nuevos para alegrar los corazones de niños hospitalizados en España y Portugal. En esta temporada especial, la luz de la generosidad brilla más fuerte que nunca"

Desde el 27 de noviembre hasta el 11 de diciembre, el Departamento de Marketing de Tempel Group ha sido testigo de un flujo constante de generosidad por parte de sus empleados. Juegos de mesa, disfraces y puzzles, seleccionados con esmero y sin distinción de género o contenido bélico, llenarán los corazones de la empresa. La magia se multiplicará de nuevo este año, ya que Tempel Group adquirirá la misma cantidad de juguetes que sus empleados donen, asegurándose de que ningún niño se quede sin un regalo que ilumine su día.



Pero la magia no se detiene aquí; también donará actividades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) diseñadas para los niños hospitalizados. Estas actividades, con divertidos dibujos y proyectos, buscan estimular la creatividad, la curiosidad y el interés por el aprendizaje en campos tan emocionantes como la ciencia y la tecnología.



La iniciativa se expandirá a través de fronteras, abarcando no solo hospitales en toda España, como el Hospital de Vall d’Hebrón, el Hospital La Paz, el Hospital Virgen del Rocío, el Hospital de Cruces, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, y la Asociación ASANOG en Galicia, sino que también llegará a Portugal a través de la Associação Crescer Bem. La conexión emocional con asociaciones infantiles y hospitales vinculados a pacientes en tratamiento oncológico refuerza el compromiso de la empresa con la responsabilidad social corporativa.



Como un gesto adicional de conciencia ambiental, Tempel Group, en colaboración con la Fundación Ecopilas, ha decidido regalar de nuevo ejemplares de su cuento "Ponte las pilas" ; un faro de inspiración para los niñ@s que transmite valores de trabajo en equipo, colaboración y conciencia hacia una transformación sostenible.



"Es un honor acompañar a los más pequeños en sus sueños y contribuir a la creación de un futuro más ecológico y STEM. A través del cuento 'Ponte las pilas', queremos sembrar semillas de esperanza y conciencia, guiando a los niños hacia un mañana más brillante", explican desde el Departamento de Marketing.



La entrega de estos regalos se llevará a cabo con la participación de elfos, ayudantes de Papá Noel, de los Reyes Magos y sus pajes, quienes actuarán como mensajeros de alegría, llevando consigo la promesa de un futuro más luminoso.



Sobre Tempel Group

Tempel Group es una compañía fundada en Barcelona, España, hace 45 años. Ha desarrollado su actividad centrándose en cuatro áreas de negocio: Energía, Ingeniería, Consumo y Servicios. Del mismo modo, ha logrado una expansión a lo largo de los años, permitiéndole desarrollar actividad comercial en más de 22 países y tener sede propia en 18 ciudades alrededor del mundo.



El foco y la visión de i+D de la empresa se sitúa en el desarrollo inteligente de proyectos de eficiencia energética a través de una gran oferta de soluciones integradas de vanguardia, que conllevan la transición de la sostenibilidad y el uso de energías limpias mediante la integración de tecnologías tradicionales con tecnologías avanzadas de gestión energética e Internet of Things (IoT) en todos sus ámbitos.







