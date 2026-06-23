TerraMaster F4-425 Pro incorpora el primer NAS con TOS 7 e IA nativa con 20% de descuento por Prime Day

F4-425 Pro - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 23 de junio de 2026.-

TerraMaster, marca líder mundial en almacenamiento privado en la nube, anunció hoy el lanzamiento global de su último NAS insignia de 4 bahías, el F4-425 Pro, programado para el 23 de junio en coincidencia con el Amazon Prime Day. Impulsado por TOS 7, el primer sistema operativo del mundo con IA nativa, el F4-425 Pro redefine la experiencia de almacenamiento privado en la nube mediante interacción en lenguaje natural, inteligencia computacional localizada

Para celebrar su lanzamiento, el F4-425 Pro ofrecerá un descuento limitado del 20 % durante el Prime Day, junto con otros productos NAS y DAS más vendidos.

Dejar*atrás el NAS tradicional,*adentrarse en un flujo de trabajo privado con IA nativa

*Mucho más que un dispositivo de almacenamiento conectado en red convencional, el F4-425 Pro funciona como un centro de almacenamiento con IA nativa diseñado para los flujos de trabajo privados actuales. Elimina la tediosa configuración manual y las barreras de la línea de comandos típicas de los NAS tradicionales, permitiendo a los usuarios completar operaciones de espectro completo, desde la configuración del sistema y la administración del almacenamiento hasta la implementación de aplicaciones, enteramente mediante comandos en lenguaje natural.

"TOS 7 es el primer sistema operativo de la industria diseñado específicamente para IA desde su núcleo", declaró un responsable de producto de TerraMaster. "Cuando se combina con el F4-425 Pro, permite a creadores, pequeñas empresas y usuarios domésticos contar con una fortaleza de datos inteligente y conversacional que protege activamente sus archivos críticos".

Rendimiento central excepcional: potencia de 8 núcleos y velocidades de transferencia de hasta 1010 MB/s

*El F4-425 Pro está equipado con el procesador Intel N350 de 8 núcleos (consumo ultra bajo de 7 W), 16 GB de RAM DDR5 y puertos LAN duales de 5 GbE. La agregación de enlaces ofrece un rendimiento combinado de hasta 1010 MB/s, 10 veces más rápido que el estándar Gigabit Ethernet. Maneja sin esfuerzo la edición en tiempo real de contenido 4K/8K, el acceso concurrente de múltiples usuarios y la operación simultánea de múltiples máquinas virtuales y contenedores Docker.

TOS 7: el primer sistema operativo NAS del mundo con IA nativa

*Diseñado en torno a una filosofía de IA nativa, TOS 7 incorpora mejoras integrales en su arquitectura central:

*• Más de 500 API RESTful modulares: Por primera vez, las interfaces centrales de bajo nivel del sistema están abiertas para acceso libre por parte de agentes de IA y desarrolladores externos.

*• Control total por lenguaje natural: Admite conversaciones de múltiples turnos, comandos ambiguos y reglas de automatización condicional (ejemplo: "Bloquear todas las carpetas compartidas inmediatamente si se detecta ransomware").

*• Procesamiento local de IA: El reconocimiento facial de fotos, la clasificación automatizada de archivos y el análisis semántico se ejecutan completamente en el hardware del NAS. Los datos del usuario no salen de la unidad, eliminando por completo los riesgos de filtración de privacidad.

*• Ecosistema orientado a desarrolladores: Un mercado de habilidades (próximamente) junto con un conjunto completo de herramientas para desarrolladores permite a los programadores externos crear, probar y publicar aplicaciones de IA personalizadas rápidamente.

Novedades y ofertas Prime Day

*Oferta global en todo el sitio: Hasta un 25 % de descuento*en toda la línea de productos TerraMaster (incluyendo NAS, DAS y más), consultar*ahora la lista completa de descuentos.

F4-425 Pro:*https://www.terra-master.com/es-es/products/f4-425-pro?_pos=2&_psq=F4-425+P&_ss=e&_v=1.0

También disponible en otros canales oficiales:*Official Store, Amazon ES

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Acerca de TerraMaster

*TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia gama de necesidades de almacenamiento.

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