TerraMaster Prime Day 2026: actualizar el almacenamiento para la era de la IA con hasta un 25% de descuento

Prime Day - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

La era de la IA está redefiniendo la forma en que los datos se crean, almacenan y gestionan. Con el crecimiento continuo de los activos digitales personales y los contenidos creativos, cada vez más usuarios están actualizando sus dispositivos de almacenamiento privados para obtener mayor seguridad de datos, eficiencia en la gestión y valor a largo plazo

Madrid, 17 de junio de 2026.- Para ayudar a los usuarios a realizar una actualización de almacenamiento a menor coste, la marca global de soluciones de almacenamiento innovadoras TerraMaster ha lanzado con antelación su promoción limitada Prime Day 2026. La campaña estará activa del 17 de junio al 26 de junio, con descuentos de hasta un 25 % en decenas de productos NAS y DAS.



Esta campaña está dirigida a usuarios domésticos, creadores de contenido y empresas, ofreciendo soluciones de almacenamiento de alto rendimiento, fiables y más rentables para diferentes escenarios de uso.



Prime Day – Productos NAS seleccionados

Esta promoción cubre varias gamas de productos, desde almacenamiento multimedia doméstico hasta gestión de datos a nivel empresarial.



Usuarios domésticos y particulares: F2-425 y F4-425

NAS de entrada de 2 y 4 bahías, equipados con procesadores Intel de cuatro núcleos e interfaces de red 2,5 GbE, ideales para almacenamiento doméstico y entretenimiento multimedia. Precio promocional desde 255,99 € (20 % OFF).



Creadores de contenido y usuarios profesionales:



Almacenamiento híbrido HDD + M.2 SSD: F2-425 Plus y F4-425 Plus

Equipados con procesadores Intel de cuatro núcleos (N95/N150), doble puerto 5 GbE y 3 ranuras M.2 SSD, con soporte para decodificación de hardware 4K y gestión flexible de RAID mediante TRAID. Precio promocional desde 423,99 € (20 % OFF).



NAS todo flash: F4 SSD y F8 SSD Plus

NAS todo flash de 4 y 8 bahías, con puerto 10 GbE que ofrece alto rendimiento, compatible con Docker, virtualización, snapshots y múltiples copias de seguridad. Funcionamiento con ruido inferior a 19 dB, combinando alto rendimiento y bajo nivel sonoro. Precio promocional desde 423,99 € (20 % OFF).



Usuarios empresariales y equipos: F4-424 Pro y F6-424 Max

F4-424 Pro de 4 bahías con procesador Intel Core i3 y hasta 32 GB de memoria DDR5; F6-424 Max de 6 bahías con potente Intel Core i5-1235U de 10 núcleos, ideal para entornos multiusuario y cargas de trabajo intensivas. Precio promocional desde 637,99 € (25 % OFF).



Prime Day – Productos DAS seleccionados

DAS todo flash: D1 SSD, D1 SSD Plus y D1 SSD Pro

Los D1 SSD de 10 Gbps, D1 SSD Plus de 40 Gbps y D1 SSD Pro de 80 Gbps forman la gama DAS todo flash de TerraMaster. Todos adoptan un chasis de aluminio de grado aeronáutico, con resistencia al polvo y al agua, y capacidad de resistencia a la presión de 1,2 toneladas. Están diseñados respectivamente para copias de seguridad diarias de alta velocidad, edición de vídeo profesional y flujos de trabajo creativos de gama alta, ofreciendo un rendimiento de 1020 MB/s a 7061 MB/s y compatibilidad con USB4 y Thunderbolt 5. Precio promocional desde 32,24 € (25 % OFF).



Expansión de almacenamiento HDD de gran capacidad: D2-320, D4-320, D6-320 y D9-320

Gama de cajas DAS de escritorio en configuraciones de 2, 4, 6 y 9 bahías con USB 3.2 de 10 Gbps, que cubren desde copias de seguridad personales ligeras hasta expansión de almacenamiento empresarial de alta densidad, con expansión flexible de múltiples bahías y conexión USB de alta velocidad, ofreciendo una solución estable y eficiente para producción de vídeo, archivado de datos y almacenamiento local. Precio promocional desde 111,99 € (20 % OFF).



Más novedades en camino

A medida que la tecnología de IA continúa transformando la gestión de datos, el 23 de junio TerraMaster presentará una nueva generación de productos AI NAS y una nueva versión de su sistema TOS, ofreciendo a usuarios domésticos, creadores y empresas una experiencia de gestión de datos más inteligente y eficiente.



Periodo de la promoción TerraMaster Prime Day: del 17 de junio al 26 de junio de 2026.



También disponible en otros canales oficiales: Amazon ES



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Acerca de TerraMaster

TerraMaster es una marca profesional especializada en soluciones de almacenamiento innovadoras para usuarios domésticos, empresariales y corporativos. Centrada en el rendimiento, la fiabilidad y la experiencia del usuario, ofrecemos productos NAS y DAS de última generación para satisfacer una amplia gama de necesidades de almacenamiento.

Contacto

Emisor: TerraMaster

Nombre contacto: Mike Yang

Descripción contacto: TerraMaster

Teléfono de contacto: 17888557842