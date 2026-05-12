La terraza de Cinco Jotas Madrid, el nuevo plan gastronómico del verano

Cinco Jotas 1 - Brandelicious

(Información remitida por la empresa firmante)

El espacio de Cinco Jotas junto al Bernabéu pone en valor su terraza como uno de los planes imprescindibles de la temporada, con una propuesta gastronómica pensada para compartir al aire libre. La carta combina los grandes clásicos del ibérico con nuevos formatos más ligeros y veraniegos, ideales para el aperitivo o el tardeo. Además, el espacio se completa con un punto de embutidos al corte, donde disfrutar del producto al momento o para llevárselo a casa

Madrid, 12 de mayo de 2026.- Con la llegada del buen tiempo, hay direcciones que se convierten en imprescindibles para disfrutar de la ciudad al aire libre. En la zona del Bernabéu, Cinco Jotas Madrid reivindica su terraza como uno de esos espacios donde el tiempo se detiene alrededor de un buen plato de jamón de bellota 100% ibérico y una copa bien servida.



Aprovechando la llegada de la primavera, el espacio traslada su universo gastronómico al exterior, convirtiendo su terraza en el escenario perfecto para el aperitivo, la comida o el tardeo. Además, cuenta con una zona de terraza climatizada que permite disfrutar de la experiencia incluso en los días de más calor, adaptándose a cada momento de la temporada. Un lugar donde la esencia de Jabugo se vive de forma más relajada y contemporánea, sin perder la excelencia que define a la marca.



La propuesta gastronómica se adapta al ritmo de la temporada con una selección de platos pensados para compartir y disfrutar sin prisa. A los grandes clásicos de Cinco Jotas -como el jamón de bellota 100% ibérico, el lomo o el salchichón- se suman elaboraciones más frescas y ligeras, como la ensalada de tomate con burrata y jamón, el panipuri de jamón o sus icónicas croquetas cremosas. Todo ello acompañado de una selección de vinos y bebidas pensada para maridar con los matices del ibérico.



El espacio se completa con su punto de embutidos al corte, donde el producto se presenta en su máxima expresión y que permite tanto disfrutarlo al momento como llevárselo a casa. Una extensión natural de la experiencia Cinco Jotas que pone en valor la tradición del corte y la calidad de sus piezas.



Con su terraza como gran protagonista, Cinco Jotas Madrid se consolida esta temporada como uno de los destinos clave para disfrutar del Madrid más gastronómico al aire libre, donde tradición y contemporaneidad se encuentran en torno al producto ibérico por excelencia.

Contacto

Emisor: Cinco Jotas Madrid

Nombre contacto: Carlota Mezquida-Torrent

Descripción contacto: Brandelicious

Teléfono de contacto: +34 682 56 71 63