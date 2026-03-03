Testamenta y Fundación ONCE lanzan testamentos gratuitos con legado solidario

Colaboración - IA

Testamenta Fundación ONCE se unen para ofrecer testamentos gratuitos y 100% online, promoviendo legados solidarios a partir de 500 euros destinados a causas sociales. Esta colaboración busca facilitar la planificación patrimonial y fomentar la inclusión social, con beneficios exclusivos también para trabajadores de Fundación ONCE

Madrid, 3 de marzo de 2026.- Testamenta y Fundación ONCE han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a las personas realizar sus testamentos de forma gratuita y completamente online, con la condición de que se incorpore un legado solidario mínimo de 500 euros a favor de la Fundación ONCE. El objetivo de esta innovadora alianza es facilitar el proceso testamentario mientras se fomenta la solidaridad y se apoya la importante labor de inclusión social y laboral de personas con discapacidad que realiza la Fundación.



Este servicio de testamento solidario ofrecerá a los usuarios la asesoría legal de abogados especializados durante todo el proceso, eliminando la necesidad de desplazamientos y brindando máxima comodidad. Testamenta se encargará de gestionar todos los trámites, de modo que el usuario solo tendrá que acudir a la notaría para la firma oficial, tras la cual recibirá su copia registrada. La oferta cubre el costo del testamento, la asesoría legal y los gastos notariales, siempre que se incluya el legado solidario.



Además, como parte de este acuerdo, los empleados de la Fundación ONCE dispondrán de la ventaja adicional de poder realizar su testamento de manera gratuita, aprovechando otro de los beneficios asociados a su condición laboral. Tanto el testamento solidario como el testamento para trabajadores se podrán gestionar mediante el enlace habilitado específicamente para esta iniciativa: https://once.testamenta.es/.



Cristina Hidalgo, directora general de Testamenta, subraya el compromiso de ambas entidades con la innovación social, buscando proporcionar herramientas legales accesibles para que las personas puedan planificar su futuro de manera eficiente mientras contribuyen a una causa social relevante.



Esta colaboración se enmarca en un contexto donde más del 50% de las personas en España no cuenta con un testamento, lo que representa una gran oportunidad de concienciación sobre la importancia de tal documento. Hacer un testamento no solo asegura el respeto a la voluntad personal, sino que también evita posibles conflictos familiares y facilita los trámites a los herederos.



Con esta iniciativa, Testamenta y Fundación ONCE esperan no solo simplificar el proceso de realización de testamentos, sino también potenciar el impacto de la misión de la Fundación, llegando a un mayor número de beneficiarios y generando un cambio positivo en la sociedad.

