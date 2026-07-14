Textilo registra un aumento del 45% en los proyectos Full Print para merchandising corporativo

Full print - Textilo

(Información remitida por la empresa firmante)

Empresas como Mutua Madrileña, Oakberry, Cuadernos Rubio, OneTrust, Omoda o Antech apuestan cada vez más por productos diseñados full print, con materiales, acabados y colores Pantone específicos para su identidad de marca

Madrid, 14 de julio de 2026.-

Según datos internos de Textilo, los proyectos de merchandising desarrollados completamente desde cero representan ya el 12% del total de pedidos de la compañía en 2026, frente al 7% registrado a finales de 2025 consolidando una tendencia al alza impulsada por empresas de sectores como tecnología, retail, gran consumo y manufactura.



La compañía, especializada en merchandising y ropa corporativa personalizada, detecta que cada vez más organizaciones abandonan el catálogo tradicional para desarrollar productos completamente personalizados, concebidos específicamente para su identidad de marca. Este tipo de proyectos, conocidos internamente como "from scratch", permiten diseñar artículos tailor made, adaptando materiales, formas, acabados, packaging y colores al universo visual de cada cliente.



Quién está impulsando esta tendencia

El análisis de Textilo identifica un patrón transversal. Empresas como Mutua Madrileña, Oakberry, Cuadernos Rubio, OneTrust, Omoda y Antech han solicitado durante el último año productos desarrollados íntegramente a medida, en lugar de partir de un artículo estándar.



"Cada vez son más las marcas que no quieren limitarse a incorporar su logotipo sobre un producto ya existente. Buscan crear un artículo que represente su identidad desde el primer boceto, definiendo materiales, acabados e incluso el tono Pantone exacto para garantizar una coherencia total con su marca", afirma Kevin Sánchez, key account manager de Textilo.



Rapidez y capacidad de producción

La rapidez del proceso es uno de los factores que explica este crecimiento. Según datos internos de la compañía, el tiempo medio desde que un cliente plantea su idea hasta que recibe un presupuesto oscila entre 3 y 5 días.



Una vez aprobado el proyecto, Textilo dispone de servicios de producción exprés capaces de entregar determinados pedidos en torno a 25-40 días, frente a los 90 días que puede requerir la producción estándar de un proyecto completamente desarrollado desde cero.



Esta capacidad se apoya en un modelo de producción internacional que combina fabricación propia en España con capacidad de producción en China, lo que permite asumir tanto grandes volúmenes como proyectos altamente personalizados manteniendo plazos competitivos.



Una tendencia en crecimiento

Los datos internos de Textilo muestran la consolidación de este cambio en el mercado. Mientras que a finales de 2025 los proyectos "from scratch" representaban aproximadamente el 7% del total de pedidos, actualmente ya suponen alrededor del 12%.



La compañía atribuye esta evolución a una demanda creciente de merchandising capaz de diferenciar a las marcas más allá de la simple personalización superficial. Frente a los artículos de catálogo, cada vez más empresas buscan desarrollar productos exclusivos adaptados a sus necesidades específicas, desde la elección de materiales hasta el color Pantone, el packaging o los acabados finales.



Sobre Textilo

Textilo es una empresa española B2B especializada en ropa y merchandising corporativo personalizado, con sede comercial en Madrid y fábrica propia en Badalona (Barcelona), además de capacidad de producción en China. Ofrece soluciones de personalización integral, desde la técnica Full Print hasta servicios de producción exprés. Su plataforma Textilo Logistics permite gestionar inventario y envíos a más de 50 países en tiempo real.







Contacto

Nombre contacto: Eduardo Pérez

Descripción contacto: Textilo, CEO

Teléfono de contacto: +34 679 704 655



