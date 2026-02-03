Theyesbrand reflexiona sobre el papel del branding en la construcción de identidad y recuerdo - Theyesbrand

Madrid, 3 de febrero.- En un entorno donde las marcas compiten por atención en cada punto de contacto, el simple hecho de estar presente ya no es suficiente. La diferenciación visual, verbal y conceptual se ha convertido en un factor decisivo para lograr un posicionamiento sólido y duradero. En ese contexto, el branding se consolida como una herramienta estratégica indispensable para aquellas organizaciones que aspiran a construir un vínculo auténtico con su audiencia y permanecer en su memoria.

Este enfoque ya no se limita a grandes corporaciones. Cada vez más empresas, independientemente de su tamaño o sector, incorporan el branding en su modelo de desarrollo, entendiendo que la coherencia visual y narrativa permite articular una propuesta de valor clara y reconocible. Desde la identidad visual hasta la forma de contar la historia de la marca, cada elemento debe responder a una lógica estratégica y creativa que aporte consistencia y significado.

El diseño como base para una identidad de marca sólida

Theyesbrand, agencia creativa con presencia en Barcelona y Madrid, trabaja desde hace más de una década en el desarrollo de proyectos de branding que integran diseño, análisis y comunicación. Su metodología parte de un estudio exhaustivo del entorno competitivo, los valores diferenciales de cada empresa y las necesidades reales de sus públicos para construir identidades de marca capaces de comunicar desde la esencia.

Uno de los pilares del trabajo de Theyesbrand es la definición de una estrategia de marca que permita establecer una dirección clara antes de abordar el diseño gráfico o la comunicación visual. A partir de esta base, se diseña una identidad de marca que actúa como eje de coherencia, tanto a nivel visual como discursivo. Esta identidad no solo permite que la marca sea reconocible, sino que facilita una comunicación fluida, consistente y eficaz en todos los soportes.

Packaging, digital y storytelling integrados en el universo de marca

El desarrollo de un universo visual propio se extiende también al diseño de packaging, páginas web, redes sociales y piezas editoriales. Cada uno de estos elementos actúa como vehículo de expresión de la marca, reforzando su mensaje y personalidad. En el caso del packaging, por ejemplo, se convierte en el primer contacto físico con el cliente, siendo clave para generar recuerdo y percepción de valor.

Proyectos de branding en Barcelona, como los que lidera Theyesbrand, reflejan una tendencia creciente: el diseño no se limita a lo estético, sino que se integra en el núcleo estratégico de las marcas. La construcción de una identidad coherente, junto a una narrativa sólida y una experiencia visual atractiva, permite pasar de la simple existencia a una presencia que se recuerda y que perdura.

El branding, cuando está bien ejecutado, actúa como el hilo conductor que une todos los puntos de contacto entre la marca y sus públicos. Esa conexión emocional y racional, construida desde la estrategia y consolidada desde el diseño, es lo que transforma una marca común en una marca con sentido, proyección y valor.

