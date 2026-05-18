Thinkia anuncia su colaboración como OpenAI SMB Channel Partner para hacer realidad la IA en las empresas

Thinkia anuncia su colaboración como OpenAI SMB Channel Partner - Thinkia

(Información remitida por la empresa firmante)

Thinkia impulsará la adopción empresarial de ChatGPT Business y modelos de OpenAI, conectando la inteligencia artificial con procesos, datos y sistemas reales de negocio

Madrid, 18 de mayo de 2026.- La mayoría de las organizaciones ya han probado la inteligencia artificial. Sin embargo, pocas han conseguido integrarla realmente en sus operaciones diarias o convertirla en un motor tangible de productividad y crecimiento. Thinkia, consultora tecnológica AI-Native, anuncia hoy su incorporación como OpenAI SMB Channel Partner para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción responsable de inteligencia artificial y trasladarla desde las pruebas aisladas hasta el funcionamiento real del negocio.



Durante los últimos años, muchas compañías han experimentado con herramientas de IA de forma descentralizada: equipos utilizando distintas soluciones sin una estrategia común, casos de uso que no escalan, falta de control sobre la información compartida y una creciente distancia entre el potencial de la tecnología y el valor obtenido por el negocio.



El reto ya no es acceder a la inteligencia artificial; el reto es conseguir que funcione de forma integrada, segura y sostenible dentro de la organización.



Thinkia aborda este desafío ayudando a las empresas a conectar las capacidades de la inteligencia artificial con los procesos, sistemas y datos que ya forman parte de su operación diaria. Como OpenAI SMB Channel Partner, Thinkia ayuda a las organizaciones a adoptar ChatGPT Business y a aprovechar los modelos de OpenAI dentro de entornos empresariales reales, acompañando el proceso mediante arquitectura, integración, gobernanza, adopción y escalabilidad.



ChatGPT Business y los modelos de OpenAI proporcionan a los equipos un entorno seguro y profesional para trabajar con inteligencia artificial, incluyendo espacios colaborativos, controles administrativos, acceso a modelos avanzados y capacidades diseñadas para organizaciones. Sin embargo, el verdadero valor no reside únicamente en disponer de la tecnología, sino en conseguir que esta genere impacto real en el día a día.



El enfoque de Thinkia se centra precisamente en ese objetivo: transformar la IA en una capacidad operativa integrada dentro del negocio.



La aproximación de Thinkia es multiplataforma por diseño. Las organizaciones no necesitan sustituir sus herramientas actuales ni reconstruir su infraestructura tecnológica. Thinkia trabaja conectando modelos de OpenAI con sistemas ya existente, desde herramientas de productividad, ERP, CRM y sistemas documentales hasta plataformas cloud, automatización y atención al cliente para incorporar una nueva capa de inteligencia allí donde realmente aporta valor.



El modelo de implantación se orienta desde el inicio a resultados operativos medibles. Las organizaciones identifican procesos con elevada carga manual, repetición o fricción operativa y diseñan flujos donde la inteligencia artificial ayuda a automatizar, sintetizar, redactar, analizar o asistir en la toma de decisiones, siempre bajo mecanismos de revisión, control y gobierno.



"La pregunta ya no es si una organización debe utilizar inteligencia artificial, sino cómo hacer que trabaje dentro de los procesos y sistemas que hacen funcionar el negocio. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a conectar las capacidades de la IA con el valor real de negocio, de forma segura, escalable y sostenible", señalan desde Thinkia.



Sobre Thinkia

Thinkia es una consultora global AI-Native especializada en el diseño e implantación de sistemas empresariales basados en inteligencia artificial. Con presencia internacional, ayuda a las organizaciones a integrar la IA en su modelo operativo mediante arquitectura, integración, gobernanza y transformación orientada a impacto real de negocio.



Sobre la colaboración con OpenAI

Thinkia es OpenAI SMB Channel Partner y utiliza modelos de OpenAI para ayudar a las organizaciones a acelerar la adopción de inteligencia artificial en entornos empresariales. OpenAI no respalda productos o servicios de terceros salvo indicación expresa.

Contacto

Emisor: Thinkia

Nombre contacto: Evana Bermejo Novillo

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