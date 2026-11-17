Informe "Votar en la Era de la Inteligencia", de Thinkia - Thinkia

(Información remitida por la empresa firmante)

El informe "Votar en la Era de la Inteligencia", firmado por Rafael Conde, analiza los riesgos de la IA ante el 29N y propone medidas para verificar el origen de los contenidos y la información de los asistentes

Madrid, 17 de noviembre de 2026.- Thinkia, consultora AI-Native, ha publicado "Votar en la Era de la Inteligencia: lo que el 29N enseña sobre la IA en los procesos electorales". Su tesis principal es que identificar los contenidos generados con inteligencia artificial resulta necesario, pero insuficiente para reforzar la integridad electoral. El análisis propone avanzar hacia mecanismos que permitan comprobar su origen, contrastar sus fuentes y responder con rapidez ante errores o suplantaciones.



Firmado por Rafael Conde, CEO y fundador de Thinkia, el documento examina la campaña de las elecciones generales españolas del 16 de noviembre hasta el 29 de noviembre, fecha de cierre del informe. También recoge experiencias de los comicios de este otoño en Brasil y Estados Unidos.



Entre sus recomendaciones destacan la firma digital de las piezas oficiales de partidos e instituciones, las auditorías periódicas de las respuestas de los asistentes y la definición de responsables y protocolos de respuesta ante incidentes. Según el informe, estas medidas pueden abordarse con tecnologías ya disponibles.



El análisis distingue tres ámbitos: la producción de contenidos, donde la IA facilita la creación masiva de mensajes, vídeos y voces; la intermediación, con los asistentes como vía de consulta de información electoral; y el escrutinio, donde estas herramientas pueden ayudar a contrastar programas, entrevistas y promesas con fuentes primarias y métodos transparentes.



El documento reúne evidencias internacionales sobre el alcance del fenómeno. En Estados Unidos, un corte de octubre del Wesleyan Media Project identificó 220 anuncios políticos generados o modificados con IA, asociados a más de 137 millones de dólares de gasto publicitario. Solo el 27 % incluía un aviso sobre su uso. En Brasil, el proyecto VigIA de Agência Lupa analizó 972 piezas político-electorales sospechosas publicadas entre el 16 de agosto y el 28 de septiembre: 920 usaban IA y 554 eran deepfakes. Solo el 40 % de las piezas con IA llevaba el aviso exigido. En España, el 62,4 % de la población cree que la IA facilita la difusión de noticias falsas, según la FECYT.



El informe incorpora un mapa de riesgos por ámbito y fase electoral, junto con una agenda de acción para instituciones, partidos, plataformas, medios y ciudadanía. Las recomendaciones se organizan en tres horizontes: las municipales de mayo de 2027, la aplicación de las obligaciones europeas para los sistemas de IA de alto riesgo y las elecciones europeas de 2029.



"El impacto democrático de la IA dependerá menos de lo que los modelos sean capaces de generar que de lo que la sociedad sea capaz de comprobar", afirma Rafael Conde.



El informe completo y su versión ejecutiva están disponibles en español e inglés en https://thinkia.com/thoughts/whitepapers/voting-in-the-intelligence-era/



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Thinkia es una consultora global AI-Native especializada en el diseño e implantación de sistemas empresariales basados en inteligencia artificial. Con presencia internacional, ayuda a las organizaciones a integrar la IA en su modelo operativo mediante arquitectura, integración, gobernanza y transformación orientada a impacto real de negocio.

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