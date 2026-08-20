La Tienda del Rollo indica cómo elegir la medida correcta de papel térmico para una impresora

Elegir la medida correcta de papel térmico para impresora - La Tienda del Rollo

(Información remitida por la empresa firmante)

Utilizar el papel térmico adecuado evita averías, atascos y errores de impresión

Madrid, 20 de agosto de 2026.- Aunque pueda parecer un consumible sencillo, elegir la medida correcta de papel térmico es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier impresora de tickets. Utilizar un rollo con dimensiones incorrectas puede provocar atascos, errores de alimentación, impresiones defectuosas e incluso daños en el equipo.



Cada día, miles de comercios, restaurantes, farmacias, supermercados y negocios de hostelería utilizan impresoras térmicas para emitir tickets, facturas y comprobantes de compra. Sin embargo, una de las dudas más habituales es saber qué medida de rollo necesita exactamente cada impresora.



¿Qué significan las medidas de un rollo térmico?

Las medidas de los rollos térmicos suelen expresarse mediante tres datos principales:



• Ancho del papel.



• Diámetro exterior del rollo.



• Diámetro interior del mandril.



Por ejemplo, una referencia como 80x80x12 indica:



• 80 mm de ancho de papel.



• 80 mm de diámetro exterior.



• 12 mm de diámetro interior del tubo.



Las medidas más utilizadas en España



• Rollos térmicos 80x80 mm: restaurantes, bares, cafeterías, comercios y supermercados.



• Rollos térmicos 57x40 mm: datáfonos y terminales portátiles.



• Rollos térmicos 57x55 mm: balanzas comerciales.



• Rollos térmicos 80x60 mm: impresoras con espacio limitado.



Cómo saber qué medida utiliza cada impresora

La forma más sencilla es consultar el manual del fabricante o revisar la etiqueta identificativa del equipo. También es posible medir directamente el ancho del papel, el diámetro exterior del rollo y el diámetro interior del tubo.



Problemas de utilizar una medida incorrecta

Instalar un rollo incompatible puede generar atascos frecuentes, impresiones cortadas, desgaste prematuro de la impresora, dificultad para cerrar la tapa del equipo y pérdida de productividad.



No todos los papeles térmicos son iguales

Además de las dimensiones, conviene prestar atención a la calidad del papel. Los papeles térmicos de calidad superior ofrecen una mejor definición de impresión, mayor durabilidad y menor desgaste del cabezal térmico.



La importancia de comprar a proveedores especializados

Contar con un proveedor especializado permite resolver rápidamente cualquier duda sobre compatibilidades, medidas y características técnicas. Elegir correctamente la medida del papel térmico ayuda a prolongar la vida útil de la impresora y mejorar la eficiencia diaria del negocio.



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