ToolsGroup incluida en Gartner Magic Quadrant 2025 de soluciones de planificación de cadena de suministro

Como socio de confianza de minoristas, distribuidores y fabricantes, ToolsGroup consigue resultados en un mundo incierto

Madrid, 22 de abril de 2025.- ToolsGroup, líder mundial en software de planificación y optimización de la cadena de suministro, se enorgullece de anunciar que ha sido incluida en el Cuadrante Mágico de Gartner 2025 para soluciones de planificación de la cadena de suministro por segundo año consecutivo.



Para los minoristas, distribuidores y fabricantes que luchan por obtener resultados en medio de la incertidumbre, ToolsGroup ofrece un enfoque innovador para la planificación de la cadena de suministro que combina el modelado estadístico, la optimización matemática avanzada y la IA. Los clientes tienen el poder de dar forma a la demanda y sincronizar la oferta, sustituyendo las conjeturas por la precisión.



Basadas en décadas de experiencia y un enfoque probabilístico único, las capacidades de planificación de la cadena de suministro de ToolsGroup abarcan todo, desde S&OP y planificación de la demanda hasta optimización de inventarios, reabastecimiento y análisis de transporte. Gracias a la IA y a los datos en tiempo real, ToolsGroup aborda los complejos retos de la cadena de suministro con mejores matemáticas y mayor precisión, al tiempo que garantiza la simplicidad y la explicabilidad.



"Nos sentimos honrados de que Gartner siga reconociéndonos por la planificación de la cadena de suministro", dijo el CEO de ToolsGroup, Sean Elliott. "Tenemos un objetivo muy claro: ayudar a nuestros clientes a cumplir sus promesas. Al proporcionar un control sin precedentes de la demanda y el suministro en todos los horizontes temporales, permitimos a las empresas tomar decisiones óptimas que impulsan la rentabilidad, mejoran la eficiencia del capital circulante y satisfacen a los clientes. En definitiva, ofrecemos certidumbre en un mundo complejo y variable".



Se puede obtener una copia gratuita del Cuadrante Mágico de Gartner para soluciones de planificación de la cadena de suministro aquí.



"Reúnase con nosotros en el Simposio de Gartner sobre la cadena de suministro"Xpo"

ToolsGroup, líder mundial en software de planificación y optimización de la cadena de suministro, estará presente en el Gartner Supply Chain Symposium"Xpo™, que tendrá lugar del 5 al 7 de mayo en Orlando. Los asistentes están invitados a escuchar de primera mano al cliente de ToolsGroup Belcorp, una empresa multinacional líder en belleza, mientras comparten cómo la tecnología de ToolsGroup les ayudó a navegar por los desafíos de una cadena de suministro de rápido movimiento y alto SKU e impulsar la transformación.



ToolsGroup estará en el stand 634, donde los asistentes podrán hablar con los expertos para descubrir cómo una planificación de la cadena de suministro más inteligente y con mayor capacidad de respuesta puede desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Más información: https://www.toolsgroup.com/contact-us/.



Sobre Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Gartner Supply Chain Symposium/Xpo es la principal reunión de pioneros, líderes de opinión y expertos del sector que amplían los límites de la cadena de suministro. Centrado en el futuro. Orientado al valor. Se pueden descubrir las últimas ideas y soluciones sobre la cadena de suministro con expertos, CSCO, colegas y proveedores de servicios. "Tómese tres días para desconectar y descubrir la inspiración, la innovación y los conocimientos prácticos necesarios para impulsar el éxito estratégico y financiero en el future".



Disclaimer

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant, Gartner Supply Chain Symposium/Xpo y Magic Quadrant son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.



Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.



Sobre ToolsGroup

Las innovadoras soluciones basadas en IA de ToolsGroup permiten a minoristas, distribuidores y fabricantes navegar por la incertidumbre de la cadena de suministro. Las suites de planificación de la cadena de suministro y el comercio minorista potencian un nuevo nivel de toma de decisiones inteligente y desbloquean potentes mejoras empresariales en la precisión de las previsiones, los niveles de servicio y el inventario, deleitando a los clientes y alcanzando los KPI financieros y de sostenibilidad. Mas información en www.toolsgroup.com.







