Top 10: mejores empresas de estudios de mercado de España en 2026, según la Escuela Europea de Empresa

TOP 10 Mejores Empresas de Estudios de Mercado 2026 - Escuela Europea de Empresa

(Información remitida por la empresa firmante)

Dobuss, BeBrand y Kantar encabezan este ranking que destaca el papel crucial de la inteligencia artificial en el sector

Córdoba, 6 de julio.- La Escuela Europea de Empresa (EEE) ha publicado el estudio "TOP 10. Mejores empresas de estudios de mercado de España en 2026", un informe que identifica a las compañías de referencia en investigación de mercados y análisis del consumidor. El ranking sitúa a Dobuss, BeBrand y Kantar en las primeras posiciones, destacando su capacidad para transformar los datos en decisiones estratégicas de negocio mediante metodologías avanzadas y el uso de inteligencia artificial.



El estudio pone de relieve que la investigación de mercados se ha convertido en una herramienta clave para reducir la incertidumbre empresarial antes de afrontar decisiones como el lanzamiento de nuevos productos, la entrada en nuevos mercados o el reposicionamiento de una marca.



En este contexto, las empresas líderes combinan metodologías tradicionales, como encuestas o entrevistas, con análisis de datos, social listening y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para ofrecer resultados más rápidos, precisos y orientados a la acción.



Ranking de las mejores empresas de estudios de mercado

Tras analizar aspectos como la capacidad analítica, la especialización, la innovación tecnológica y la aplicación práctica de los resultados, la Escuela Europea de Empresa ha elaborado el siguiente ranking de las diez mejores empresas de estudios de mercado en España en 2026:



• Dobuss



• BeBrand



• Kantar



• Ipsos



• GfK



• NielsenIQ



• Sigma Dos



• GAD3



• Zinklar



• Two Much Research Studio



Dobuss lidera la clasificación por su capacidad para transformar la investigación de mercados en estrategias de crecimiento empresarial, mientras que BeBrand destaca por su enfoque en la estrategia de marca y Kantar mantiene su posición como uno de los grandes referentes internacionales en investigación de mercados.



El informe concluye que la integración de inteligencia artificial está redefiniendo el sector, permitiendo comprender mejor el comportamiento del consumidor y anticipar tendencias. En un mercado cada vez más competitivo, la EEE considera que invertir en estudios de mercado ya no es solo una herramienta de análisis, sino una decisión estratégica para minimizar riesgos y mejorar la competitividad.



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La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.







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