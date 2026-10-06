Un trabajador supera una deuda de 23.860 € con Repara tu Deuda en A Coruña (Galicia) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

A Coruña, 6 de octubre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que un trabajador de A Coruña (A Coruña, Galicia) pueda dejar atrás una deuda de 23.860 euros después de que el cierre de la empresa en la que trabajaba alterara por completo su situación económica. El procedimiento ha permitido obtener la correspondiente EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho).

“Cuando asumió la financiación tenía un trabajo estable y podía hacer frente a sus obligaciones”

“La deuda se contrajo en un momento de estabilidad económica y laboral, cuando tenía un contrato indefinido”, explican los abogados de Repara tu Deuda. El afectado había recurrido a financiación para adquirir un vehículo y afrontaba sus compromisos dentro de una economía estable.

El escenario cambió posteriormente. La empresa para la que trabajaba cerró y se quedó sin empleo por una circunstancia ajena a su voluntad. “La pérdida del trabajo provocó una reducción sustancial de sus ingresos y tuvo que priorizar los gastos imprescindibles para vivir”, añaden los letrados.

El alquiler de la vivienda, la alimentación, el vestuario y los servicios básicos pasaron así por delante de unas obligaciones financieras que ya no podía atender con normalidad. La situación terminó deteriorándose hasta impedirle hacer frente incluso a sus gastos básicos.

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 como un mecanismo dirigido a particulares y autónomos en situación de insolvencia. Su filosofía guarda relación con sistemas de segunda oportunidad que ya existían en otros países europeos y en Estados Unidos, donde el concepto de Fresh Start permite que personas sobreendeudadas puedan recuperar su estabilidad económica. Para acceder al mecanismo español es necesario cumplir los requisitos establecidos legalmente, entre ellos actuar de buena fe y encontrarse en situación actual o próxima de insolvencia.

Una pérdida de ingresos no tiene por qué convertirse en una carga permanente

Casos como este muestran que el sobreendeudamiento no siempre comienza con una mala planificación. Un cambio laboral inesperado puede romper rápidamente el equilibrio de una economía que hasta ese momento funcionaba con normalidad.

Desde su creación en 2015, Repara tu Deuda Abogados se ha especializado en la aplicación de este mecanismo para particulares y autónomos. El despacho estudia previamente la situación de cada potencial cliente para determinar si cumple las condiciones necesarias para iniciar el procedimiento.

Junto con esta especialización, el despacho desarrolla una labor vinculada a la defensa de los derechos de los consumidores. Para ello, analiza contratos suscritos con entidades financieras con el objetivo de comprobar si existen cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Perder una fuente de ingresos puede obligar a cambiar las prioridades de un día para otro, pero no tiene por qué marcar para siempre el futuro financiero de una persona. Contar con una segunda oportunidad permite mirar hacia adelante con una perspectiva distinta: recuperar margen para reorganizar la economía y avanzar hacia una etapa en la que un imprevisto del pasado no determine cada decisión del futuro

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