De la tradición a la digitalización: La Cartuja de Sevilla impulsa su ecommerce con MBE y PrestaShop

Mónica y Ana, Departamento Comercial de La Cartuja de Sevilla - Mail Boxes Etc.

Barcelona, 9 de diciembre de 2025.-

Con casi dos siglos de historia, La Cartuja de Sevilla es un referente en la cerámica artesanal. En los últimos años, la compañía se ha enfrentado al reto de adaptarse al comercio electrónico y abrirse a mercados internacionales

La Cartuja de Sevilla nació en 1841 y, durante gran parte de su trayectoria, su actividad estuvo centrada en el mercado nacional. Sin embargo, en un contexto de creciente digitalización y de consumidores cada vez más globales, la empresa detectó la necesidad de abrir nuevos canales de venta y dar el salto definitivo al e-commerce.



El proceso no estuvo exento de dificultades: la primera página web estaba pensada únicamente para el cliente nacional y no permitía gestionar envíos internacionales ni automatizar pedidos. Como recuerdan Ana y Mónica, del departamento comercial de La Cartuja de Sevilla: "La página web era a nivel puramente nacional, no teníamos opción de exportar". Con el crecimiento de la demanda en mercados como Latinoamérica, Estados Unidos o Canadá, surgieron nuevos desafíos: trámites aduaneros, aranceles y documentación que podían ralentizar la experiencia de compra y generar incertidumbre en la gestión diaria. "Y empezamos con el problema de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos ese envío? Contactamos con empresas que se dedicaban al transporte internacional, contactamos con Mail Boxes Etc y solucionaban todo".



Fue en ese momento cuando la compañía confió en Mail Boxes Etc. (MBE) y en la plataforma PrestaShop para avanzar en su transformación digital. "Casi todo el mundo tiene Prestashop y nos estábamos quedando un poco atrás". Gracias a la integración de su tienda online con las soluciones logísticas de MBE, La Cartuja de Sevilla pudo simplificar la operativa: el propio cliente realiza el pedido, selecciona el transporte y el sistema automatiza todo el proceso, sin necesidad de intervención manual por parte del departamento comercial.



Esta fluidez se tradujo en una doble ventaja. Por un lado, un e-commerce más intuitivo y sencillo para el consumidor, con una experiencia de compra moderna y acorde a los estándares actuales. Por otro, una operativa interna mucho más eficiente, que liberó tiempo y recursos para centrarse en lo que realmente importa: el diseño, la producción y la atención personalizada a cada cliente. "El propio cliente es el que hace su pedido, busca el transporte y directamente se hace, ya es algo directo, no tenemos que intervenir nosotras".



La experiencia demuestra cómo incluso las marcas con mayor tradición pueden beneficiarse de la digitalización cuando cuentan con los socios adecuados. La alianza entre MBE y PrestaShop ha permitido a La Cartuja de Sevilla mantener su esencia artesanal mientras se abre a un mercado global y competitivo, con la tranquilidad de contar con un partner único para e-commerce, preparado para acompañarles en sus próximos pasos en el crecimiento internacional.



La historia de La Cartuja de Sevilla refleja el camino que hoy recorren muchas pymes: combinar tradición y modernidad a través de la digitalización. Con soluciones 360º, MBE y PrestaShop ofrecen a los negocios la posibilidad de crecer online con garantías, centralizando tienda, logística integrada y soporte experto en un mismo partner.







