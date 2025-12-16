Traspaso Restaurante explica cómo tributa la venta de un restaurante - Traspaso Restaurante

Madrid, 16 de diciembre de 2025.-

Cuando una persona está pensando en vender su restaurante, es importante que se familiarice con las implicaciones fiscales que esto conlleva. En este artículo se ofrece una guía clara y práctica para entender este intrincado laberinto de la fiscalidad. Por ello, se recomienda leer con atención.

Comprender los impuestos aplicables al vender un negocio de restauración es fundamental, ya que pueden afectar significativamente al dinero que finalmente llega al bolsillo del vendedor. Una planificación cuidadosa y la búsqueda de asesoría experta ayudan a evitar sorpresas desagradables y a maximizar el beneficio de la operación.

La fiscalidad en la venta de un restaurante: ¿Qué se debe saber?

Este artículo trata únicamente sobre el traspaso del negocio de hostelería (bar, restaurante o cafetería), sin incluir la venta del local. Existen dos formas principales:

Venta de activos y pasivos del negocio: se ceden al comprador elementos como maquinaria, mobiliario, existencias, licencia y contrato de alquiler si aplica.

Venta de participaciones de la sociedad: si el negocio opera como S.L., se pueden vender directamente sus acciones o participaciones.

En ambos casos, el vendedor tributa por la plusvalía generada, es decir, la ganancia entre el precio de venta y la inversión realizada (ajustada por amortizaciones). Por ejemplo, si se invirtieron 100.000 € y se vende por 150.000 €, se tributa por 50.000 € de ganancia.

¿Cómo tributa exactamente esa ganancia?

Si la venta la realiza la sociedad que explota el negocio, la plusvalía se integra en la base imponible del IS (Impuesto de Sociedades) a un tipo fijo del 25%.

Si, por el contrario, la venta la realiza el propio autónomo o empresario individual, la plusvalía se integra en la base imponible del ahorro del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Esto es positivo, porque la base del ahorro tiene tipos impositivos generalmente más bajos que la base general (donde se integra, por ejemplo, el sueldo u otros rendimientos del trabajo). Es decir, los impuestos por la venta del negocio no se calculan con los porcentajes más altos aplicables al salario, sino con tarifas especiales para ganancias patrimoniales. Conviene entender que cuanto mayor sea la ganancia, más alto será el tramo impositivo aplicable dentro de esas tarifas del ahorro.

Tramos del IRPF para ganancias patrimoniales (base del ahorro)

Ganancia | Tipo IRPF

Hasta 6.000 € | 19%

De 6.000 € a 50.000 € | 21%

De 50.000 € a 200.000 € | 23%

De 200.000 € a 300.000 € | 27%

Más de 300.000 € | 30%

La ganancia por la venta del negocio tributa en la base del ahorro, con tipos del 19% al 30% según el importe. Por ejemplo, una ganancia de 50.000 € tributaría mayoritariamente al 21%. Estos tipos suelen ser más bajos que los de la base general del IRPF, donde las rentas del trabajo pueden alcanzar el 45%. Además, esta ganancia no se suma a tu sueldo o ingresos habituales, lo que puede resultar en una fiscalidad más favorable.

Ahora bien, si se incluyen otros elementos, como el local, maquinaria o se establece un alquiler al comprador, podrían aplicarse otros impuestos (como plusvalía municipal, IRPF por alquileres o ITP/IVA en ventas separadas). Aquí se analiza solo la fiscalidad del negocio; otros activos tendrán su propio tratamiento.

El papel crucial de un asesor fiscal

Para acompañar todas estas complejidades fiscales, es muy recomendable contar con un asesor fiscal profesional. Un experto en la materia, como los profesionales de Traspaso Restaurante, puede ayudar a planificar la venta del restaurante de manera estratégica, minimizando la factura fiscal y evitando errores costosos. Este profesional analizará la situación específica del vendedor (si vende como autónomo o sociedad, si reinvertirá en otro negocio, etc.) y orientará sobre la mejor forma de proceder, además de informar sobre las obligaciones formales (por ejemplo, declarar correctamente la ganancia en el IRPF y pagar los impuestos en plazo). En definitiva, vender un restaurante implica cuestiones fiscales relevantes; apoyarse en un buen asesor proporciona tranquilidad y permite maximizar las ganancias sin sorpresas desagradables con Hacienda.

Factores fiscales a considerar antes de la venta de un restaurante

Si se está planteando traspasar un negocio de hostelería, existen varios factores clave que deben tenerse en cuenta desde el principio para evitar sobresaltos de última hora. A continuación, se repasan algunos de los más importantes:

Valoración del restaurante y plusvalía de la venta

Lo primero es determinar el valor del restaurante de forma realista. Este valor no solo incluye bienes físicos, sino también ciertos intangibles del negocio. En un restaurante intervienen factores muy particulares del sector hostelero. Algunos elementos a evaluar son:

Localización y tránsito peatonal

Equipamiento de cocina y licencias

Potencial de clientela y hábitos de consumo en la zona

Reputación online y presencia en reseñas

Condiciones del contrato de alquiler

Estado del mobiliario, maquinaria e instalaciones

Todos estos elementos influyen en el precio que puede pedirse por el restaurante y también en la plusvalía que se obtendrá. De cara a Hacienda, lo relevante para calcular los impuestos es la ganancia real de la operación. Por ello es fundamental tener presente cuánto se ha invertido a lo largo de los años y cuánto se ha amortizado o depreciado.

Situación fiscal personal del vendedor

El impacto fiscal de vender un restaurante puede variar notablemente según la situación personal de cada contribuyente. No solo importa la ganancia obtenida, sino todo lo que ocurra en ese mismo ejercicio fiscal. Si en ese año se han generado otras ganancias patrimoniales, rentas del ahorro o beneficios por inversiones, estas se sumarán en la base del ahorro y podrían llevar a tramos impositivos superiores. También influyen aspectos personales como cercanía a la jubilación o la intención de reinvertir en rentas vitalicias.

Tipo de venta

La forma en que se estructura la venta del restaurante también afecta a las obligaciones fiscales. En resumen:

Venta como autónomo (activos del negocio): la ganancia tributa directamente en el IRPF como ganancia patrimonial.

Venta a través de sociedad: si la sociedad vende sus activos, tributa un 25% en el Impuesto de Sociedades y posteriormente el propietario tributa cuando extrae el dinero (dividendos).

Venta de participaciones sociales: la sociedad no tributa por la operación; es la persona física quien declara la ganancia patrimonial en su IRPF.

Planificar adecuadamente la modalidad de venta resulta esencial para evitar una tributación innecesariamente elevada.

Estrategias fiscales para minimizar los impuestos en la venta de un restaurante

Existen estrategias legales que, con planificación, pueden ayudar a reducir la carga fiscal:

Diferimiento impositivo (venta en plazos o en años distintos)

Aplicación de la exención por reinversión

Uso de la amortización pendiente para reducir la base imponible

Evitar prácticas ilegales como el “pago en B”

Reestructuración societaria antes de la venta (en casos complejos)

Este último punto puede incluir operaciones como la fusión por absorción, siempre bajo el régimen de neutralidad fiscal y con motivos económicos válidos.

