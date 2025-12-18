TruMerit y NAPNAP se alían para desarrollar una microcredencial global en cuidados de enfermería pediátrica

TruMerit y NAPNAP se alían - TruMerit y NAPNAP

TruMerit y la National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP) unirán fuerzas para crear una microcredencial global destinada a reforzar la formación y las competencias del personal de enfermería pediátrica a nivel internacional, en un contexto marcado por la escasez de profesionales especializados

Filadelfia, 18 de diciembre.- TruMerit, líder mundial en evaluación de credenciales internacionales para apoyar la carrera de profesionales sanitarios, y la National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP), The Leader in Pediatric Education for Nurse Practitioners, han anunciado que desarrollarán conjuntamente una microcredencial global para impulsar el conocimiento y las competencias de la fuerza laboral mundial de enfermería pediátrica.



La colaboración tiene como objetivo mejorar los resultados de salud de bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes en todo el mundo, en un contexto de escasez global de enfermeras pediátricas que limita el acceso a una atención pediátrica basada en la evidencia en países de todos los niveles de ingresos.



Ambas entidades prevén que este programa de microcredenciales se convierta en el eje central de una iniciativa más amplia para implicar a actores globales en la formación, evaluación y acreditación del personal de enfermería en esta especialidad.



Una microcredencial es un reconocimiento breve, basado en competencias, que certifica habilidades, conocimientos o logros específicos, y que se presenta como una alternativa más flexible y eficiente en tiempo frente a la formación asociada a un título tradicional.



Cuando esté disponible a mediados de 2026, la microcredencial de NAPNAP se ofrecerá a enfermeras generalistas de primer nivel (RN) de cualquier país que completen un conjunto de módulos de aprendizaje online y superen un examen basado en los fundamentos de la atención de enfermería pediátrica sustentados en la evidencia, dentro de un contexto global.



La alianza combina la experiencia de NAPNAP en el desarrollo e impartición de cursos de formación online en enfermería pediátrica con la trayectoria de TruMerit en la creación de herramientas de evaluación para profesionales sanitarios y en el establecimiento de estándares globales que respaldan los procesos de prueba y evaluación de credenciales de especialidad.



En el marco de esta colaboración, ambas organizaciones trabajan con un equipo global de expertos en la materia para desarrollar un marco de competencias para los contenidos formativos, identificar el material educativo y crear la evaluación que validará el aprendizaje y el dominio de los contenidos.



NAPNAP lidera el desarrollo del contenido, mientras que TruMerit se encarga de diseñar la evaluación que conducirá a la concesión de la microcredencial.



"Se trata de una estrategia ambiciosa impulsada por los más de 50 años de experiencia de NAPNAP en la provisión de educación de alta calidad para enfermeras practicantes pediátricas", afirmó James H. Wendorf, director ejecutivo de NAPNAP.



"Con la experiencia de TruMerit en acreditación y sus amplias relaciones globales, esperamos mejorar el conocimiento clínico pediátrico y apoyar a los profesionales sanitarios de todo el mundo para incrementar los resultados de salud infantil", añadió.



"Estamos encantados de tener la oportunidad de aportar nuestra experiencia a los esfuerzos de NAPNAP para ampliar los conocimientos y las competencias pediátricas en la fuerza laboral mundial de enfermería. El éxito de esta iniciativa será una prueba de cómo las microcredenciales pueden ser una herramienta poderosa para alcanzar nuestro objetivo compartido de hacer del mundo un lugar mejor y más saludable para que las mujeres tengan hijos y para que los niños se desarrollen de manera saludable", señaló el Dr. Peter Preziosi, presidente y CEO de TruMerit.



Sobre NAPNAP

La National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP) es la asociación profesional de las enfermeras practicantes pediátricas y de todas las enfermeras tituladas de práctica avanzada (APRNs) con enfoque pediátrico en Estados Unidos y en otros países. NAPNAP está reconocida como líder global, autoridad de referencia y recurso indispensable en enfermería pediátrica de práctica avanzada integral.



Fundada en 1973, fue la primera sociedad profesional de enfermeras practicantes y sigue siendo la única organización estadounidense dedicada tanto a impulsar el rol de las APRN como a mejorar la calidad de la atención sanitaria para bebés, niños y adolescentes.



Más información: napnap.org.



Sobre TruMerit

TruMerit es un líder mundial en el desarrollo de la fuerza laboral sanitaria. Anteriormente conocida como CGFNS International, la organización cuenta con casi 50 años de trayectoria apoyando la movilidad profesional de enfermeras y otros profesionales sanitarios —y de las entidades que los licencian y contratan— mediante la validación de su formación, habilidades y experiencia para obtener la autorización de ejercicio en Estados Unidos y otros países.



Como TruMerit, esta misión se ha ampliado para reforzar la capacidad de la fuerza laboral y responder a las necesidades de una sanidad global en rápida evolución. A través de su Global Health Workforce Development Institute, la organización impulsa investigación basada en la evidencia, liderazgo de pensamiento y acciones de advocacy en apoyo a soluciones para el desarrollo del talento sanitario, incluidos estándares de práctica y certificaciones reconocidas a nivel global que mejoran las trayectorias profesionales.



Más información en www.trumerit.org.





