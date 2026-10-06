Ucademy lanza la marca Atlas para acompañar el acceso a la universidad

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.-

La nueva división integra tecnología y acompañamiento personalizado para guiar a los estudiantes de Selectividad, PCE, Acceso +25 y Portugal

El grupo educativo Ucademy ha presentado en Madrid Atlas, una nueva marca especializada en la preparación del acceso a la universidad que responde a las necesidades de un perfil de estudiante cada vez más diverso. Bajo este paraguas se integran las cuatro rutas de acceso que hasta ahora convivían dentro de Ucademy: Selectividad/EvAU, las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) para estudiantes internacionales, Acceso +25 para adultos que retoman sus estudios, y la vía de acceso a la universidad en Portugal.



Ucademy ha detectado que cada perfil de estudiante afronta el proceso con necesidades distintas, ya que un estudiante de Bachillerato no vive el acceso a la universidad de la misma manera que un adulto que compagina el estudio con un trabajo a tiempo completo, o un estudiante internacional que debe resolver trámites y convalidaciones. Atlas nace para ofrecer un acompañamiento adaptado a cada situación, manteniendo la base tecnológica y pedagógica de la entidad.



La propuesta de Atlas se apoya en dos pilares. Por un lado, una plataforma que centraliza la orientación académica, la planificación del estudio y la gestión de trámites. Por otro, un acompañamiento humano constante a través de mentores y tutores que realizan un seguimiento individual del progreso de cada alumno, ajustando el plan de estudio según su disponibilidad, su nivel de partida y su objetivo de carrera.



Álvaro David Piaget Sardá, director de Atlas, señala: "Durante años hemos preparado a miles de estudiantes para el acceso a la universidad desde Ucademy. Con Atlas damos un paso más: en lugar de ofrecer un mismo camino para todos, construimos una ruta que se adapta a la realidad de cada estudiante, sea cual sea su punto de partida".



El sistema educativo de la marca considera variables como la disponibilidad horaria del estudiante, su situación personal, su nivel de conocimientos previos, su progreso académico y el momento del curso. Con ello, el plan de estudio incluye la planificación de contenidos, clases en directo y grabadas, realización de simulacros de examen y un seguimiento continuo por parte de un tutor asignado.



Esta especialización se integra en el conjunto de marcas de Ucademy, que cuenta con presencia en la preparación de Oposiciones y de Formación Profesional. Con Atlas, el grupo refuerza su apuesta por especializar cada una de las rutas educativas que ofrece, dedicando una marca propia a la preparación del acceso a la universidad.







Contacto

Nombre contacto: Irene Seguer Leno

Descripción contacto: Ucademy Acceso Universidad SL

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