UCAM HiTech se consolida como uno de los principales impulsores del emprendimiento científico en España

UCAM HiTech cierra 2025 con más de 1.000 reuniones entre emprendedores e inversores, 300 encuentros en bootcamps y 835 alumnos formados en cinco comunidades, reforzando su impacto nacional como catalizador del emprendimiento científico.

Madrid, 15 de diciembre.-

Eventos donde la ciencia se convierte en oportunidad

LifeTech Summit 2025

UCAM HiTech, el hub de emprendimiento científico de UCAM Universidad y perteneciente a la red de incubadoras de alta tecnología de Fundación Incyde, celebró en Murcia una nueva edición del LifeTech Summit, reuniendo a más de 100 startups con otros tantos, fondos de inversión, corporaciones y agentes del ecosistema. Durante dos jornadas se superaron las 1.000 reuniones estratégicas, con proyectos centrados en salud, biotecnología, diagnóstico avanzado e inteligencia artificial aplicada. Las iniciativas participantes, mayoritariamente en fase semilla, sumaron más de 85 millones de euros en financiación buscada, convirtiendo a la Región de Murcia en uno de los focos nacionales de referencia en innovación científica.

Bootcamps en Madrid y Valencia

El hub reforzó su presencia nacional con los bootcamps de 2025, celebrados en Madrid y Valencia, donde se impulsaron 35 proyectos de biotecnología, ingeniería biomédica, IA aplicada y dispositivos médicos. En total, se mantuvieron cerca de 300 reuniones personalizadas (160 en Madrid y 115 en Valencia), con participación de entidades como AstraZeneca, Fundación Botín, Hospital Gregorio Marañón y KPMG. Estas actividades permitieron identificar talento científico en fases muy tempranas y apoyar su avance hacia validación tecnológica y contacto con industria.

Para las startups, la experiencia fue especialmente valiosa por la calidad de los encuentros uno a uno y las conexiones generadas. Los emprendedores destacaron el aporte de los especialistas y las sinergias con otras iniciativas y subrayaron que el nivel de los one-to-one con inversores y partners marca una diferencia real para los proyectos científicos.

Un despliegue formativo nacional que potencia la empleabilidad y el emprendimiento

En 2025, UCAM HiTech impartió 31 programas formativos cofinanciados por el FSE+, formando a 835 alumnos en cinco comunidades autónomas (Murcia, Madrid, Valencia, Andalucía y Galicia). Las formaciones abordaron emprendimiento científico, fundraising, IA aplicada en empresas, marketing digital con IA y gestión del talento con IA. Con una duración de entre cuatro y seis semanas, los programas combinaban sesiones prácticas y tutorías personalizadas, orientadas a mejorar la empleabilidad y a facilitar la transición de proyectos científicos al mercado.

Coral, la primera comunidad de emprendimiento científico de España

En abril, UCAM HiTech, junto con Celera y con el respaldo de Fundación Incyde, presentó oficialmente Coral en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta innovadora comunidad nace para conectar investigadores y científicos emprendedores, universidades, empresas e inversores, facilitando la transformación de la investigación científica española en startups de alto impacto. Con una red de más de 30 partners institucionales —que incluyen universidades, centros de investigación, aceleradoras y fondos de inversión— y más de 1.000 miembros registrados, Coral ofrece una plataforma digital gratuita con recursos especializados, espacios de networking y visibilidad para proyectos científicos. Esta iniciativa representa un hito crucial para cerrar la brecha entre la excelencia científica española y su traducción en emprendimientos innovadores con proyección global.

Participación en eventos del ecosistema de emprendimiento científico

UCAM HiTech amplió su visibilidad nacional participando en Science for Industry (S4i), donde presentó Coral y reforzó alianzas con centros de investigación e industria. También intervino en el IX Congreso Nacional de Científicos Emprendedores, participó como patrocinador oficial en el Waykup Forum y estuvo presente en Biospain 2025, donde contribuyó a debates sobre innovación científica en España.

A esta presencia institucional se sumaron diversos roadshows en los que UCAM HiTech mantuvo reuniones estratégicas con entidades como el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, IRYCIS, la Fundación Botín, SILO Company, Biopolo La Fe, el Centro de Investigación Príncipe Felipe y el IDiBE, ampliando sinergias y reforzando su papel en el emprendimiento científico. Estas actividades consolidan su papel como actor clave en el desarrollo del emprendimiento científico a nivel nacional.

Apoyo al talento universitario con nuevas iniciativas

UCAM HiTech reforzó su compromiso con la comunidad universitaria mediante actividades orientadas a despertar vocaciones y acercar el emprendimiento al aula.

El NASA Space Apps Challenge, organizado por primera vez en Murcia, en la UCAM, reunió a más de 80 participantes que desarrollaron soluciones para la NASA. En este hackathon internacional destacó un proyecto basado en datos satelitales para monitorizar la contaminación del Mar Menor.

El Concurso de TFG y TFM premió trabajos con enfoque innovador y facilitó a los finalistas la incorporación al ecosistema UCAM HiTech. La Ventana Universitaria de Emprendimiento (VUE) se consolidó como punto de entrada para estudiantes interesados en emprender, ofreciendo orientación y un roadmap formativo. Además, el hub organizó charlas con emprendedores de su ecosistema, generando un espacio de inspiración para estudiantes de diversas facultades.

A estas acciones se suma el lanzamiento del Programa Generación Talento, impulsado junto a la Fundación Princesa de Girona, que seleccionará a diez estudiantes UCAM con alto potencial y les ofrecerá formación y acompañamiento en liderazgo y desarrollo profesional.

