La UCJC incorpora la IA aplicada a la Comunicación en su Máster en Comunicación Política y Empresarial

Campus UCJC - ID Digital School

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa impartido por la UCJC e ID Digital School incorpora, a partir de octubre de 2026, una nueva asignatura de Inteligencia Artificial

Madrid, 28 de julio de 2026.- El Máster Universitario (oficial) en Comunicación Política y Empresarial, impartido por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) e ID Digital School, incorporará a partir de octubre de 2026 una nueva asignatura de Inteligencia Artificial aplicada a la Comunicación. Esta materia pasará a formar parte del título adicional de Experto en Comunicación Digital, con el objetivo de reforzar la preparación de los estudiantes en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación.



El máster en comunicación, considerado un referente en la formación oficial en comunicación, ya incluye este certificado de Experto en Comunicación Digital para fortalecer la formación de sus alumnos en el entorno digital. Con la incorporación de esta nueva asignatura, el programa amplía sus contenidos para abordar el impacto y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la actividad de los profesionales de la comunicación.



El título propio de Experto en Comunicación Digital e IA aplicada a la Comunicación, otorgado por ID Digital School, estará compuesto por las siguientes asignaturas:



• Introducción a la Comunicación Digital.



• Marketing Digital.



• Comunicación Corporativa Digital.



Y una nueva asignatura de IA aplicada a la comunicación.



La incorporación de la inteligencia artificial a los programas de formación responde a la creciente presencia de estas herramientas en el ámbito profesional. La IA se está integrando en procesos como la creación de contenidos, el análisis de información, la monitorización de conversaciones, la segmentación de audiencias o la automatización de determinadas tareas, convirtiéndose en una competencia cada vez más relevante para quienes desarrollan su actividad en los sectores de la comunicación institucional, corporativa y política.



En este contexto, la formación especializada adquiere un papel clave para que los futuros profesionales comprendan tanto las posibilidades como los retos que plantea el uso de estas tecnologías. La aplicación de la inteligencia artificial requiere no solo conocimientos técnicos, sino también criterios estratégicos, capacidad de análisis y una visión ética de su utilización en los procesos de comunicación.



Este Máster Universitario oficial está reconocido en 46 países —los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros 19 países—. El programa combina una sólida formación teórica con un enfoque eminentemente práctico y está especialmente diseñado para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes.



Todos los alumnos realizan prácticas en empresas, instituciones o partidos políticos. Este máster en consultoría política se imparte en el campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela y cuenta con un claustro integrado por profesores y profesionales de primer nivel.



Sobre ID Digital School

ID Digital School es un centro de estudios de postgrado que ofrece formación especializada desde 2010 en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Para acceder a sus programas es necesario haber obtenido previamente un título oficial de grado o licenciatura.

Contacto

Emisor: ID Digital School

Nombre contacto: María López

Descripción contacto: Top Position

Teléfono de contacto: 91 567 25 85