La UNEC, que agrupa al sector del cannabis legal, da un paso al frente para aclarar la confusión del CBD

Más de 270 empresas españolas del sector del CBD se unen en esta campaña informativa que pretende aclarar conceptos básicos, desmontar mitos y poner en valor el impacto económico del sector

Madrid, 22 de julio de 2025.- En los últimos meses, el debate público en torno al CBD y el cannabis legal se ha visto condicionado por una ola de equívocos y ambigüedad terminológica. Esta falta de claridad ha contribuido a que se confundan productos legales como el CBD —compuesto no psicoactivo presente en el cáñamo industrial— con otras sustancias fiscalizadas. En este contexto, la Unión Nacional de Empresas del Cáñamo (UNEC), que representa de manera no vinculante a más de 270 empresas españolas, impulsa una campaña divulgativa con el fin de aportar información contrastada, promover la transparencia y fomentar un mejor conocimiento sobre la realidad del sector.



En España, hoy operan legalmente 271 empresas del sector del cáñamo y el CBD, que generan 2.298 empleos directos, con más de 500 tiendas físicas, además de canales de venta online y en farmacia. Estas compañías han invertido más de 35 millones de euros en desarrollar redes de distribución, I+D y comercialización legal, generando unos ingresos estimados de 81 millones de euros en 2022. Según el último informe de la consultora especializada Cannamonitor. El sector global del cannabis legal pagó, ese mismo año, 132 millones de euros de impuestos y cotizaciones.



A pesar de su consolidación económica, el sector convive en un marco aún en evolución, lo que genera incertidumbres operativas e incluso reputacionales de sus trabajadores y usuarios. Esta campaña busca contribuir al contexto informativo con rigor técnico y económico, favoreciendo una comprensión más precisa de los productos derivados del cáñamo industrial y su situación legal.



Un glosario básico para entender el sector del CBD



• CBD (cannabidiol): compuesto natural no psicoactivo de la planta del cáñamo, variedad de la planta de cannabis. No genera efectos euforizantes ni crea adicción. Su venta es legal en España y está presente en flores, aceites, cosmética o dispositivos sin nicotina ni THC.



• THC (tetrahidrocannabinol): compuesto natural psicoactivo de la marihuana, variedad de la planta de cannabis, que sí es ilegal en España. Se encuentra en concentraciones ínfimas en la planta de cáñamo.



• Cáñamo industrial: variedad del cannabis autorizada por la UE, destinada a producir fibras, semillas y extractos como el CBD. Se cultiva legalmente en decenas de países y no tiene aplicaciones recreativas ni psicoactivas. Puede presentar una leve concentración de THC, aunque carece de efecto psicoactivo. El límite legal establecido en España es del 0,3%.



• Flor de cáñamo: inflorescencia de la planta rica en CBD. Se comercializa legalmente en países como Suiza o República Checa, y se utiliza para aromaterapia, formulación cosmética o productos técnicos. En España, su venta no está expresamente prohibida.





Cuatro ideas erróneas frecuentes sobre el CBD, revisadas



"El CBD es una puerta de entrada al consumo de cannabis recreativo."

FALSO. El consumo juvenil de cannabis no ha aumentado en los últimos años. Según el Observatorio Nacional de las Drogas y las Adicciones (OEDA), la edad media de inicio del consumo sigue estable en 18,3 años, muy por detrás de sustancias legales como el alcohol o el tabaco. Es más, existen estudios piloto recientes que sugieren indicios favorables sobre el uso del CBD inhalado para reducir la adicción a la marihuana, como Cannavap, auspiciado por tres centros sanitarios franceses dedicados a las adicciones.



"El CBD se encuentra en un vacío legal."

FALSO. El CBD no está fiscalizado por los tratados internacionales. En 2020, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el caso Kanavape, estableciendo que el CBD producido legalmente en un Estado miembro no puede ser prohibido en otro.



"Las tiendas de CBD son una tapadera para vender marihuana."

FALSO. La mayoría de los establecimientos de CBD en España cuentan con licencias de actividad, pagan impuestos, cumplen normativas de consumo y están registrados ante las autoridades locales. En 2022, según Cannamonitor, 40 marcas lanzaron sus productos de CBD en farmacia, cumpliendo requisitos normativos como obtener Códigos Nacionales de Parafarmacia para todos ellos. ¿Son acaso estas acciones propias de un sector que opera al margen de la ley?



"Se venden flores de CBD que triplican la cantidad de THC permitida, ergo, se trata de marihuana"

FALSO. En algunos casos, los análisis preliminares reflejan que el THC llega a triplicar el límite legal. Sin embargo, suele deberse a una confusión entre los valores de THCa (forma no activa) con THC total, que infla los resultados. Con análisis rigurosos, muchos de esos casos se corrigen. Además, es cierto que el cáñamo puede superar ligeramente el 0,3 % de THC por factores naturales, sin perder por ello su condición no psicoactiva. Por comparación, la marihuana contiene entre 15% y 25% de THC, 20 veces más que una flor legal de cáñamo que incluso triplicara el THC permitido.



Esta es la primera acción de una campaña divulgativa impulsada por la UNEC, que continuará en las próximas semanas con nuevas publicaciones, materiales informativos y datos sectoriales dirigidos a operadores, instituciones y público general.







