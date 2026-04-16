La universidad ante la encrucijada de la IA; ¿soberanía intelectual o dependencia tecnológica? - Entornos de Formación S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de abril de 2026.-

Durante los últimos años, la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa en las universidades ha pasado de ser una herramienta que despertaba una curiosidad latente a una necesidad operativa de carácter primordial para las instituciones y centros educativos. Sin embargo, este crecimiento acelerado ha traído consigo una práctica silenciosa pero con consecuencias peligrosas: “la IA en la sombra”.

Profesores, investigadores y personal administrativo utilizan diariamente herramientas comerciales abiertas para procesar borradores de investigación, analizar expedientes de alumnos o gestionar datos institucionales. Estas acciones cotidianas, sin ningún tipo de intención malévola, suponen un riesgo potencial en términos de privacidad. Cada vez que se interactúa con una IA comercial pública, los datos aportados pueden utilizarse para reentrenar modelos globales, lo que diluye la propiedad intelectual y puede comprometer el cumplimiento del RGPD europeo. En este contexto, EdF (Entornos de Formación) subraya la importancia de contar con marcos y entornos seguros que permitan a las instituciones educativas integrar la inteligencia artificial sin renunciar a la protección de los datos ni al control del conocimiento.

En palabras de Salvador Pellicer, gerente de EDF, empresa Edtech española que opera desde hace 20 años con universidades nacionales e internacionales, la irrupción repentina de la IA en el ámbito académico trae consigo grandes ventajas, así como desafíos peligrosos por la falta de regulación y conocimiento, como suele ocurrir con la llegada de nuevas tecnologías. Al ser una de las revoluciones más abruptas hasta la fecha, se requiere actuar con rapidez para poder explotar sus beneficios con la seguridad de las cosas bien hechas.

El modelo de éxito debe basarse en dos ejes fundamentales que complementan la eficiencia y la regulación.

1 - El imperativo de la IA Privativa

Frente a la vulnerabilidad de las soluciones comerciales tipo Gemini o ChatGPT, surge el modelo de IA Privativa On-Premise. Su principal característica no se basa en “tener un chabot propio”. El objetivo es desplegar una infraestructura donde la inteligencia resida dentro de los perímetros de la propia universidad. Es decir, tanto los datos proporcionados por los docentes como las respuestas por parte de la IA, se regirán dentro del ecosistema universitario. Ningún tipo de información externa que no haya sido puesta en conocimiento del centro, será introducida en la IA ni extraída fuera de ella.

El modelo ofrece ventajas clave como:

-Seguridad blindada: la información nunca abandona los servidores de la institución, garantizando el cumplimiento de la nueva Ley de IA de la Unión Europea.

-Reducción de alucinaciones: al integrar tecnología RAG (Generación Aumentada por Recuperación), la IA no inventa respuestas; consulta bases de conocimiento oficiales, normativas internas y bibliografía académica validada.

-Eficiencia integrada: a diferencia de las herramientas aisladas, una IA privativa se conecta directamente con el ecosistema universitario (LMS, ERP, CRM, etc.), convirtiéndose en un motor que potencia los procesos existentes, ahorrando tiempo y evitando crear silos nuevos y el traspaso de información de un lado a otro.

2 - Del modelo generalista al agente especializado

El verdadero salto cualitativo no está en el modelo de lenguaje (LLM) por sí solo. Una universidad no es una empresa genérica; sus flujos de trabajo en investigación, docencia y gestión son únicos, por lo que se quiere una especialización. El modelo de IA Privativa On-Premise funciona en base al lenguaje del centro y todas sus necesidades, consiguiendo cumplir con todas las tareas a nivel institucional.

En este contexto, la visión de EdF (Entornos de Formación) transforma la tecnología actual en una solución estratégica. No son meros proveedores de software: son arquitectos de agentes de IA especializados en educación.

En EdF, se ha perfeccionado el desarrollo de agentes diseñados para roles críticos:

• Agentes de Faculty: asistentes que ayudan al docente en el diseño curricular y la evaluación personalizada, ahorrándoles papeleo y tiempo de carga administrativa.

• Agentes de admisiones y asuntos corporativos: sistemas que gestionan el ciclo de vida del alumno con una precisión y coherencia institucional sin precedentes. Evitando errores de transcripción y aliviando carga comercial.

• Agentes de investigación: capaces de analizar grandes volúmenes de datos sensibles bajo protocolos de seguridad máxima, evitando filtraciones y agilizando el trabajo del personal de investigación y científico.

La implementación de una IA privativa no corresponde únicamente a una decisión técnica del departamento de IT. Se trata de una declaración de principios jurídicos y académicos. En EdF, se acompañan a las universidades en esta transición, asegurando que la innovación no comprometa nunca la integridad de sus datos ni su excelencia institucional.

El futuro de la educación superior no debe depender del uso de una IA sin control, sino de ser dueños de su propia inteligencia y utilizarla para contribuir a mejorar la calidad educativa actual.

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